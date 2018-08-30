張景森那張嘴

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中國時報
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外交部日前決定，泰國、汶萊和菲律賓旅客來台免簽證措施自8月起再延長1年。不料，泰國竟宣布自10月起，簽證費將調漲470元至1970元。

由於泰國迄今不但沒有給台灣旅客對等的免簽待遇，且還調高簽證費用近4成，旅遊不平等的現象令國內旅行業者甚為不滿。日華旅行社宣布即日起無限期下架泰國產品，以示捍衛國格，泰國辦事處終於軟化，不漲了。

行政院政務委員張景森認為，目前台灣和泰國對彼此旅客不同的待遇，其實對台灣的觀光產業是項利多。他說，因為台灣給泰國免簽，會增加泰國旅客來台，而泰國調高簽證費，可望降低台灣人到泰國旅遊的意願，然後這些人會在國內旅遊。

張景森的這番說詞真可謂阿Q式的唾面自乾。沒本事爭取到免簽，竟還自誇這樣對台灣很有利。按照張景森的邏輯，政府不但不用爭取各國對台灣的免簽，還應該對世界各國全面開放免簽，如此一來，不就可以把民眾通通留在台灣進行國旅，又可以吸引全球旅客來台，那台灣的旅遊產值豈不立刻飆升？又何止百億而已？

作為新南向政策的一環，蔡政府積極實施相關國家的免簽證待遇，不過，泰國、汶萊和菲律賓都沒有給台灣旅客免簽。駐泰代表童振源表示，一直都有在極積爭取免簽，然而，兩岸的遊泰人次相差太大（大陸1年約有980萬人次），泰方沒有對台灣釋出免簽善意，是「兩岸關係下的外交困境」，意思是都是阿共害的。

但大陸旅遊人口是今天才比台灣多那麼多的嗎？為什麼馬英九時期可以爭取超過百國免簽，蔡政府就只能怨天尤人？無能還敢說嘴，張景森卻可以一說就20年。

(中國時報)

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