2018年08月30日 04:10 中國時報 劉屏

蔡英文總統勘災，居然乘坐「雲豹」裝甲車，還在車上向災民微笑揮手，彷彿是選前拜票、選後謝票，完全不顧水深火熱中的災民感受。果然罵聲四起，成為她執政以來最大的難堪。

是蔡總統自己要求乘坐裝甲車？還是幕僚建議如此？目前並不確知。一位在國安部門服務過的退役將領告訴筆者，「維安顧慮是主要原因」，甚至是唯一的原因。

這要從去年軍事院校聯合畢業典禮說起。當時典禮結束，蔡總統乘車離開北投復興崗時，遭遇大批抗議人群。有位抗議人士突破封鎖線，拍打了總統座車。蔡因此大發雷霆，事後痛斥維安部門失職。

對維安部門而言，不啻是一次震撼教育，因為馬英九總統從來不會對維安人員如此疾言厲色，陳水扁總統的修養也不錯。既然老闆發火，維安工作只得更加綿密，於是各種隔絕設施應運而生，防備之嚴密堪稱空前，把總統府弄得像個牢籠。而總統到外地時，先遣人員責任較以往更加沉重，把抗議人群驅趕得愈遠愈好，最好讓總統看不到、聽不到、接觸不到。發展到極致，就是大批維安人員圍繞著蔡總統座車，共同跑步前進，超過北韓領導人金正恩的排場。

「雲豹」裝甲車的特性是越野。如果為了涉水，乾脆使用橡皮艇，或者是當天記者群搭乘的軍用卡車。軍用卡車是全輪傳動，機動性強，車輪大，底盤高；尤其排氣管在側邊而非底部，不必擔心排氣管因進水而熄火。所以如果講求實用，蔡總統根本不必使用「雲豹」。

從影片及照片可看出，勘災現場的積水到小腿肚，除非搭乘的人員多，否則軍用卡車都用不著。總統平日車隊裡的高底盤休旅車就夠了。蔡總統甚至不妨騎乘腳踏車勘災，展現親民。當天裝甲車旁邊，不是很多災民都騎乘腳踏車嗎？

維安人員去年挨罵後，首要考慮是「百分之百不能再出現有人拍打座車的事件」，也就是說，絕不再讓蔡總統受到一點點驚嚇，於是裝甲車出動了。

如果安分地乖乖待在裝甲車裡，到了定點下車，慰問災民，倒也不會釀成風波。問題出在蔡總統沒有以同理心面對災民，竟然是揮手、微笑，彷彿巡察地方，檢閱部隊。她在裝甲車上，高高在上，好不威風；災民泡在水裡，位置低她不只一等，處境低她不知幾等，只能徒嘆「國在山河破」，難怪頻頻叫她下來。

不管誰想出乘坐裝甲車這個主意，災民就算破口大罵，也不敵裝甲車的隆隆聲；災民就算敲打座車，隔著北約標準的高強度鋼板，也無從驚擾聖駕分毫。女皇看似望之偉岸，仰之彌高，她與災民的距離變得無限遠了。

漢光演習時，應當使用「雲豹」裝甲車守河，卻未出動；這回勘災，不該如此使用「雲豹」，卻出動了。漢光演習時，重點課目之一是確保蔡總統盡快撤至外海的美軍軍艦上；這次勘災，以裝甲車確保蔡總統不受任何驚擾。兩件事告訴我們的是：戰時，她不與我們同生共死；災時，她不與我們聲氣相投。

(中國時報)