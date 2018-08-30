暴雨不退 多管齊下解圍

2018年08月30日 04:10 中國時報 孫振義

熱帶性低氣壓大雨「轟」爆南台灣，造成嘉義以南多處地區成了水上世界，尤其是沿海地區，多日仍積水不退。此間經濟部急忙協調公私單位調度抽水機抽水，希冀協助災民早日重整生活。

追根究柢，此次澇災到底是受到熱帶低壓大雨所致，大雨後大水久久不退，主因係降雨量太大加上地勢低窪，又正逢農曆14至16日大潮，才導致積水難以順利排出。面臨此種窘境，正提醒政府應當以更嶄新的方式，透過微觀與宏觀手法面對之。

一、基地保水設計：土地原本是具有保水與雨水滲透能力的。然而，經過人為開發後，地表逐漸被柏油與混凝土包覆，也逐漸失去了原有的保水、滲透能力。因此，透過管制措施讓基地逐步恢復保水力是對付極端氣候的基本原則，旨在從微觀處著手，讓每一塊土地盡到本分。此舉雖無助於完全避免澇災，卻可以透過分散式的基地保水與蓄水力，舒緩洪患災情惡化。

二、滯洪蓄水空間：防止洪患的滯洪、減洪工程係防止澇災的根本，面對極端氣候的威脅，應當不斷地滾動性檢討及強化精進。對於局部區域起到保護作用的滯洪池、疏洪道至關緊要，雨季來臨前的河川疏濬工程更是不容小覷，並且亦應擬訂澇災發生時之強力排洪設備配置計畫，用以降低洪患損害。在國際借鏡上，更甚者另有專為城市打造的巨型排水系統，如日本首都圈郭外放水路，都是力圖透過土木工程手段達到降低洪患的作為。

三、國土整體規畫：隨著全球氣候變遷、極端氣候與土地使用的轉變，對於許多國土區域的使用，政府實須再行完整審視、調整。針對淹水潛勢區域、地層下陷地區與低窪地區，必須在土地使用上予以特別的標示與配套。例如適當地降低或限縮容許土地使用強度與類別，並在建築管理上增加「適洪性」的建議與要求。例如：類似高腳屋設計或底層建築空間防洪設計，甚至師法荷蘭還地於水的方式讓部分區域重新成為水域，上述種種措舉，都是以宏觀角度在當無法避免的澇災發生時，讓人民生命與財產的損失降至最低的策略。

在世界各國紛紛針對極端氣候與洪患提出應變計畫當下，台灣除了必須綜合採用基地保水、雨水利用、防洪堤防、排洪設備、滯洪工程外，更應當考慮透過國土整體規畫，針對部分澇災高風險區域，制訂土地使用計畫與建築管理模式，並輔以必要的經費補助與輔導機制，方可許一個能夠保障人民基本之生命與財產的機制。

（作者為國立政治大學地政學系教授）

(中國時報)