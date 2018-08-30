2018年08月30日 04:10 中國時報 周信佑

政府力推青年購屋貸款，內政部長徐國勇更拋出青年購屋只要1成自備款構想，但年輕人買房占比卻續創10年新低！依金融聯徵中心資料顯示，全台貸款購屋者中，20至30歲年輕人占比從2009年的17.6%逐年下滑，至今年首季僅剩13%，在過去1年中，六都20至30歲辦理購屋貸款的年輕人比例，台北最低僅7.7%，新北也僅及11.5%。

目前年輕人不買房或買不起房與「年輕人普遍低薪」和「房價過高」有極大關係。受到過去房價飆漲影響，六都房價明顯被墊高，儘管房價自2014年高點下跌至今已有1成左右的修正，但這對想買房的年輕人來說，仍是杯水車薪，其中又以雙北市特別嚴重。

首要原因就是年輕人普遍低薪。根據台北市政府主計處公布最新的「家庭收支訪問」調查結果，105年台北市所得收入者每人可支配所得為72.4萬元；若根據年齡別觀察，105年台北市所得收入者以45至54歲組最高，每人可支配所得為92.3萬元，40至44歲組81.6萬元次之，55到64歲組77.47萬再次之，其次依序為35到39歲70.83萬、65歲以上64.36萬、30到34歲61.88萬、未滿30歲45.63萬。由統計數據可以清楚發現，初出社會未滿30歲的族群，可支配所得平均僅45.63萬，還不到平均可支配所得為92.3萬元的45至54歲組的一半。

根據行政院主計總處的調查，國人名目平均年所得雖有略微增加，但若考量通貨膨脹因素，台灣人的實質所得卻是陷入年年倒退的嚴重窘境，甚至還沒回到金融海嘯爆發前的薪資水準！究其原因，企業「低薪可以維持競爭力」的舊思維與台灣產業結構轉型不利即是最主要原因，導致青年所得停滯不前，人才也開始外流。

其次就是高房價。根據內政部房價負擔能力指標統計，「台灣」的房價所得比在2018年第1季已達到9.08倍，「台北市」的房價對收入比，更高達15倍，與「全球房價所得比最高」的香港18倍相差彷彿。

另據內政部定義，「房價所得比」是以中位數的住宅總價，除以家戶年可支配所得中位數，代表了「需要花多少年的可支配所得，才能支付一戶中位數住宅總價」，數字越高代表房價負擔能力越低。因此，若以30歲以下年輕人可支配所得中位數來計算「房價所得比」，數字恐怕再翻一番，遠超過年輕人「可合理負擔」等級，六都30歲以下的年輕人辦理購屋貸款比例續創新低將成為常態。

面對青年住房與就業困境，政府除應積極改善台灣的投資環境，吸引台商回流與外資投資外，更應該關注勞動市場改革，抑制社會貧富不均與青年低薪等問題，讓經濟成長的果實得以「全民共享」，否則追求GDP成長所獲得的果實將集中在少數富人的手中，民眾卻苦於實質薪資下滑與房價狂漲，不僅無助於普羅大眾的生活改善與社會階級流動，反加深社會仇富心態，導致政府與人民間的距離愈來愈遙遠，最終受民意的大浪反撲。

（作者為國立空中大學商學系兼任講師）

(中國時報)