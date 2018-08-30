2018年08月30日 04:10 中國時報 葉家興

美國與中國大陸、歐盟、加、墨、日、韓等地的關稅大戰熱鬧非凡，但專利戰比貿易戰影響更長久，卻少受矚目。例如，晶元光電上月底公告打贏一場與美國波士頓大學纏鬥6年的專利官司、松騰實業成功反擊全球掃地機器人龍頭iRobot的專利侵權訴訟，幾乎罕見相關案件的討論。

以「高亮度LED晶粒」為主要營收來源的晶元光電，和以「自動吸塵機械人」為主力產品的松騰實業，如果在官司中敗訴，可能要賠償高達930萬美元，甚至在無硝煙的專利戰場中沒頂。所幸這兩家企業在專利武器庫的實力足夠雄厚，得以在險惡的專利戰場中得勝。

當然，如果就規模、時間及金額而言，晶電、松騰的訴訟不算特別引人矚目。相較之下，蘋果、三星、高通、台積電、鴻海等科技大廠所涉及各種專利訴訟不知凡幾。而與一些產品專利訴訟的你死我活不同，科技大廠發動專利戰目的不是將對方擠出市場，更像是把專利作為利潤中心，以訴訟逼迫對手談判，提高專利授權費，最終達成增加企業獲利的目標。

專利戰也不是新興事務。早在1880年代成立的奇異與西屋電器就有不少專利授權、合作及交鋒。兩家公司與交流電之父Tesla在各項發明專利的往來，也預示了兩家企業的發展路徑差異。西屋是最早成立專利部門的企業之一，在20世紀獲得美國政府專利高達28000件以上，排名位居所有企業第三，連倫敦政經學院Nishimura教授也曾專著討論西屋公司專利部門崛起的意義。

反之，奇異公司多角化經營，並跨足金融領域。在2000年股價曾達到近60美元的高峰。但奇異金融在2008年踢到次貸債券的鐵板，近兩年又因保險業務經營失當，股價反覆滑落到12美元附近，並在6月被踢出道瓊指數成分股，是111年來首見。

奇異與西屋都是老字號的工業巨擘，兩家公司不同走向的發展，值得企業經營者及企管學者玩味。誠如對專利理論與實務嫻熟的黃孝怡博士在今年出版的《專利與企業經營策略》書中所言，專利事務已不再是科學家、工程師、或法務部門律師的專屬領域。專利策略作為一種企業能力，會愈來愈受重視，成為企業管理中五管（產、銷、人、發、財）之外炙手可熱的新興領域。

特別是未來的生物科技、人工智慧、區塊鏈等相關產業，在企業不斷追求研發與創新的競爭環境下，相信我們仍會見到層出不窮的世界級專利大戰，深刻影響下一世代的國際商業競爭。相較之下，也許幾年後回頭看，眼下的貿易關稅大戰不過就是一場熱鬧的煙花燦爛而已。（作者為香港中文大學金融系副教授）

(中國時報)