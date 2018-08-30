大提琴小鎮 馬友友啟動文化交響樂

2018年08月30日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

透過文化形塑城市風貌，是大陸近年最重要的國家發展政策之一，這股文化風也吹到了馬友友的家鄉寧波鄞州區咸祥鎮。官方投資興建「友友音樂劇院」，資金近6000萬人民幣，預計2020年竣工，約可容納9百人。「全國青少年大提琴藝術周」今年起也永久落地鄞州，咸祥將成全陸唯一的「大提琴小鎮」。

2005年11月，馬友友第一次回到寧波老家，「阿拉寧波人，今天回家了！」從小受中華文化薰陶，但這是他唯一會的寧波話，「能回到老家我很興奮，有一個阿公跟我說，飲水思源，我覺得很有道理。」

興奮返鄉要飲水思源

馬友友是全球最受歡迎的音樂家之一，曾獲得16次葛萊美獎殊榮，琴藝精湛，技巧高超，更難得的是他充滿人道關懷，他從1998年起推動絲路計畫，20年來持續與各國音樂家對話；他為電影《臥虎藏龍》配樂，用琴音引領西方觀眾進入東方氛圍，精準到位，持續用音樂感動世人。

馬友友說，寧波臨海，代代都有寧波人走到外面傳播中華文化，「有機會回老家，我非常高興能在寧波找到自己的根。感謝我的祖先，給了我那麼多藝術的靈感。」

這樣的情感，也讓寧波當局有意識做更多文化的推廣，2014年以來，咸祥鎮把大提琴教育與推廣作為重要的文化名片，不僅修繕馬友友祖厝，成立咸祥「小友友」大提琴社團，去年與馬友友姐姐馬友乘帶來的美國紐約青少年交響樂團締結姐妹團，展現音樂的力量。

提升音樂藝術影響力

為了發揚馬友友的大提琴音樂文化理念，咸祥鎮傾注全力，整理了馬氏家族資料，修繕並開放馬氏祖厝，將祖厝活化，進一步提升音樂藝術的影響力。馬氏祖厝2010年就被列為區級文物保護點，三年前修繕完成後對外開放。馬友友表示，希望這裡能成為文化交流的平台，對發揚中華傳統文化有所貢獻。

(中國時報)