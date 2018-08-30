串起祝福 用文化消除恐懼

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中國時報
／台北報導

年過60，馬友友三度錄製《巴赫無伴奏大提琴組曲》，今年10月訪台，他除了帶著絲路合奏團舉行音樂會之外，也將同場加碼巴赫《無伴奏大提琴組曲》選曲演出。馬友友表示，身為一個演奏家，「我們存在是為了做有益的事，我從這部組曲中找到關於大提琴的真諦，這套組曲是一個祝福，這也是我可以奉獻的地方。」

馬友友說，他非常了解這個樂器，「我想要用它完成更多事情，我想要讓聆聽者的耳朵在潛意識裡，用巴赫去填補情感缺口。」馬友友說，只有「文化」可以做到任何得以消除恐懼的事，「因為恐懼讓我們縮小，文化則會使我們壯大。」

馬友友認為，巴赫在音樂史中扮演的是一個「音樂科學家」的角色，「就像莎士比亞，傾注他所知悉的人性包括悲劇性、喜劇性、喜悅、悲傷等等，透過一個劇作完整呈現在大家眼前。巴赫的組曲同樣有這個作用。」

秋天再度訪台，馬友友原定的行程是帶來絲路合奏團一起舉行音樂會，曲目包括琵琶獨奏、傳統中國民謠以及台灣民謠《望春風》等等，其中也將包括巴赫的《無伴奏大提琴組曲》，不過由於台灣樂迷殷切期盼，主辦單位牛耳藝術正希望提出加重巴赫無伴奏大提琴組曲的演出比例，讓樂迷在音樂會中有截然不同的音樂悸動。

馬友友與絲路合奏團音樂會將於10月21日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中國時報)

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