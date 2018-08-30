黃健瑋莫子儀爭視帝搶編劇

2018年08月30日 01:13 中國時報 洪秀瑛 報導

張軒睿

黃健瑋

莫子儀

李國毅

完整入圍名單掃一掃

第53屆電視金鐘獎29日公布入圍名單，公視迷你劇集《他們在畢業的前一天爆炸2》入圍12項，贏過《花甲男孩轉大人》和《台北歌手》11項，成為最大贏家。雙料入圍者多達9位，帝后名單也鼓勵年輕演員，其中盧廣仲以《花甲》同時入圍視帝及新進演員獎，張軒睿以黑馬之姿跳進視帝之門，對決《台北歌手》莫子儀以及《麻醉風暴2》醫生組黃健瑋、李國毅。

視帝部分，黃健瑋、李國毅同樣以公視《麻醉風暴2》搶獎，黃健瑋第4次入圍男主角，他說能以《麻醉2》也入圍編劇獎特別開心，他現在參與撰寫劇本，今年將拍成電影，「能開拓這方面領域，對我來說是很大鼓勵。」他和莫子儀認識19年，與李國毅則從拍偶像劇交心至今，這次互相扶持完成《麻醉2》拍攝，「太酷了，今年是個很開心的年份。」

莫子儀分飾多角

李國毅在《麻醉2》飾演醫師，幾段情緒轉折的戲詮釋得到位，昨聽到入圍後，他抱著媽媽哭了，「能入圍已經是一個很光榮的位置了，不管有沒有得獎，之後都還是會盡全力做好自己位置該做的事，希望有機會，台上再說。」2度入圍的莫子儀，同時以編劇獎雙料入圍，他在《台北歌手》劇中詮釋「台灣第一才子」呂赫若，為角色背德文聲樂歌詞及琴鍵，分飾多角令評審印象深刻。

去年收視率、口碑都獲好評的《花甲男孩轉大人》風光入圍11項大獎，歌手出道的盧廣仲，以自然的演技獲得肯定。盧廣仲昨說：「謝謝評審給第一次演戲的我入圍的肯定，相信受傷的瞿導知道這個好消息一定能快快康復。」

寫實題材獲青睞

25歲的新生代偶像張軒睿以《我的男孩》首次敲鐘，笑說自己偷偷小掉了幾滴眼淚，「我激動到全身發抖，腦袋一片空白，我幾乎和安慶輝這角色一起成長。」同劇女主角也身兼製作人的林心如昨大方表示：「非常為軒睿高興，他非常努力，祝福他。」

今年評審給出的戲劇節目獎名單都在意料之中，《麻醉風暴2》、《花甲男孩轉大人》播出時叫好叫座，也都入圍重要獎項，較特別的是《翻牆的記憶》當初播出時收視不佳，如今突破重圍入圍8項，顯見描述校園暴力及親情等寫實拍攝手法，在類型不多的台劇市場裡，這個「劇變」題材仍獲評審青睞及喜愛，金鐘入圍成績無疑替劇組打一劑強心針。入圍名單詳見：igirl.turnnewsapp.com/varietytheatre/256735。

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(中國時報)