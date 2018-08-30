女神之戰安心亞軋謝盈萱

2018年08月30日 01:13 中國時報 洪秀瑛 報導

方宥心在《外鄉女─愛人的選擇》飾演自卑又遭男友劈腿的女工。

謝盈萱在《錢莊聽來的事》飾演揹債喘不過氣的單親媽媽，角色有層次。

巫建和（右）和宋柏緯在《他們在畢業的前一天爆炸2》演出獲肯定。

迷你劇集帝后之爭是老中青的混戰，今年因報名件數多，被認為競爭最激烈，硬底子的謝盈萱以入圍戲劇節目女配角及迷你劇視后2項來勢洶洶，宋柏緯、藍葦華也都是雙響炮。迷你劇視后部分，「性感女神」安心亞將對上「劇場女神」謝盈萱，安心亞對突如其來的肯定，開心到傻住，「我看到媽媽訊息，感動得哭了。」

安心亞在華視金選劇場《阮氏碧花與她的兩個男人》首度挑戰飾演外籍新娘，不僅要學習越南話、唱越南歌，也要模仿越南人講國語。鍾瑶以《替身》首次入圍迷你劇視后，「我腦袋裡浮現很多學柔道辛苦的畫面，很辛苦、很瘋狂，謝謝辛苦陪伴我去北京拍戲的夥伴。」方宥心以民視《外鄉女-愛人的選擇》再入圍金鐘，興奮說會好好享受金鐘獎盛會。

金鐘男配的巫建和今年以《他們在畢業的前一天爆炸2》搶迷你劇視帝，23歲的宋柏緯是潛力新星，「能得到這樣的鼓勵，心情有點難以言喻，但肯定飽滿了繼續向前的動力。」

特別的是，同志和鬼怪題材今年也在入圍榜上，CHOCO TV製作的BL同志網劇《HIStory2越界》和酷瞧製作的《恐怖高校劇場之直播中二間》同時入圍迷你劇集獎。

(中國時報)