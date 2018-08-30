孟耿如孫可芳嚴正嵐首搶視后

2018年08月30日 04:11 中國時報 林淑娟 、 蕭雅玲 、 徐桐炘 報導

孟耿如

孫可芳（羅永銘攝）

嚴正嵐

黃姵嘉

今年金鐘視后入圍名單呈現清新年輕化，以《麻醉風暴2》入圍的孟耿如、《花甲男孩轉大人》嚴正嵐、《五味八珍的歲月》孫可芳都是首度搶視后，《台北歌手》的黃姵嘉則是2度入圍該獎項。迷你劇視后嚴藝文已是第6度入圍，面對「正妹」們今年來勢洶洶，自嘲是「阿姨」的她笑說：「我很幸運。但不要再誤會我得過很多次金鐘獎，我家只有一座。」

視后組也散發著甜蜜泡泡，孟耿如和男友黃子佼（佼佼）分別入圍女主角與綜藝主持人獎，孫可芳的男友劉冠廷也入圍男配。孟耿如說，感覺人生中的必要完成清單又一項打勾，入行這麼長的時間，一度以為自己跟金鐘沒有任何緣分，聽到入圍時，當機到什麼都說不出來，只能說真的很謝謝大家。

佼佼心疼女友受傷

黃子佼說孟耿如拍《麻醉風暴2》時吊鋼絲受傷，讓他很心疼，她從直播中聽到自己名字時，哭到一把眼淚一把鼻涕，身為男友替她感動，但內心也很糾結，「名單出來前擔心她沒入圍，如今入圍了又怕她沒得獎，心情很複雜。」

孫可芳以《五味八珍的歲月》中的女傭阿春，擊敗同劇的安心亞搶到入圍門票，她一聽到入圍如「五雷轟頂」，竟把假睫毛貼到鼻子上，第一時間就打給阿公分享喜悅；被問男友劉冠廷入圍男配，她害羞說：「很替所有入圍者開心。」

嚴藝文以《我綿一家人》入圍，她說因戲分只有後面11集，很訝異會入圍，只能說謝謝評審，「然後一起入圍的都是年輕正妺，我一個阿姨減肥來不及！」她這齣戲拍了1個多月，但角色歷經生死別離，把1年的淚水全用光了。

嚴正嵐從歌手跨足戲劇，在《花甲男孩轉大人》的方瑋琪一角表現出色，她說：「感謝金鐘！感謝花甲、植劇場！謝謝瞿導給了我一個這麼男主角的女主角，更希望之後還可以挑戰不同角色，現在就先從禮服開始找起，甜蜜找禮服！」

黃姵嘉樂2度入圍

2度入圍女主角獎的黃姵嘉，獲知入圍消息時腦筋一片空白，她表示這部戲用盡許多心力去揣摩與做功課，過程很辛苦。也謝謝搭檔莫子儀、導演樓一安及劇組所有人的付出。

(中國時報)