男女配角《花甲》家族「內鬥」

2018年08月30日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

《花甲男孩轉大人》中的蔡振南（前）、江宜蓉分別入圍男女配角獎。（資料照片）

本屆金鐘獎男、女配角獎競爭激烈，紛紛上演「同劇操戈」！《花甲男孩轉大人》的「花甲爸」蔡振南和「花明」劉冠廷拚男配，「雅婷」江宜蓉（改名江沂宸）也與「史黛西」謝盈萱搶女配；《翻牆的記憶》吳念軒與陳恩峰也將一同競逐男配角獎。

出道不到2年的吳念軒入圍率百分百，去年以處女作《紅衣小女孩2》入圍金馬獎，今年又靠首部戲劇作品入圍金鐘獎，他昨在蘇花公路上看直播，得知入圍時激動落淚，他說謝謝一路幫助他的人，謝謝師父黃毓棠，也謝謝導演何潤東永遠鼓勵他做到最好。

劉冠廷的媽媽昨天來台北，他很開心能親口告訴她好消息。去年奪下第一座電視金鐘獎「大滿貫」的蔡振南挑戰連莊，他謝謝評審、導演、花甲團隊。首次入圍的陳家逵覺得入圍除是對自己努力的肯定，也像是獲得繼續在這行奮鬥的入場券。

楊小黎接獲好消息後，和媽媽抱在一起哭得亂七八糟，「5年前入圍是一個毛毛躁躁的小女孩角色，5年後能夠以這麼壓抑成熟的角色受到肯定，感謝評審看到我這5年來的努力成長跟蛻變。」謝沛恩被好友李國毅通知她以《1006的房客》入圍女配的好消息，「真的是很意外的驚喜！很開心！」

江沂宸說，去年入圍時覺得運氣已快用完了，沒想到今年又入圍，她很感謝導演瞿友寧和李青蓉，是導演一直都很相信她，覺得她就是雅婷，「沒有他們就沒有雅婷」。

(中國時報)