胡瓜搶雙獎吳宗憲拚連莊

張菲（左起）、胡瓜、吳宗憲、曾國城、徐乃麟等綜藝大哥均入圍本屆金鐘獎。

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中國時報
報導、林彥君

第53屆電視金鐘入圍名單29日公布，今年張菲、胡瓜、吳宗憲、徐乃麟、曾國城、許效舜以及黃子佼等綜藝大哥均入圍綜藝節目主持人以及益智及實境節目主持人獎，但綜藝大姊張小燕的《小燕有約》卻未獲評審青睞，成為本屆綜藝節目獎項的最大遺珠。

張菲去年復出主持《綜藝菲常讚》就入圍綜藝節目主持人獎，暌違7年再入圍，他幽默說：「過去入圍很多次，原以為要等到終身成就獎才能拿獎了。」這次入圍他毫無心理準備，「對於自己重披戰袍，就能入圍感到非常榮幸。」

胡瓜主持的《綜藝大集合》、《歡樂智多星》雙入圍金鐘主持人獎項，名單公布時他正在雲林出外景，「這次入圍比去年入圍更開心」，上次沒得獎他不氣餒，而是秉持做好節目的信念，用收視率證明主持節目的用心。

許效舜意外之喜

許效舜主持《瘋神無雙》節目9年，今年第一次入圍，名單揭曉時他正在看牙醫，聽到入圍主持人獎，他原以為是與澎恰恰主持的《超級夜總會》入圍，直到《瘋神》製作人打電話恭喜他，他才弄清楚狀況。

曾國城謝受肯定

黃子佼以《希望之星》入圍綜藝主持人獎，笑說這組根本是「死亡之組」。入行30年已是金鐘常客的他說：「瓜哥、菲哥小時候就看他們節目長大，要跟他們一起角逐金鐘，覺得很不容易。」

曾國城與徐乃麟主持《天才衝衝衝》逾12年，今年2人再度入圍益智及實境節目主持人獎，他們不約而同表示：「會用平常心面對，繼續努力做好節目給大家看！」曾國城說：「入圍就代表被看見，我還會再繼續作出更好的節目給大家，謝謝評審的肯定。」

KID揭吳宗憲泛淚

吳宗憲和KID主持的《綜藝玩很大》去年拿下益智及實境節目主持人獎，今年再入圍同獎項，吳宗憲感到開心，但主持的《綜藝大熱門》卻無緣入圍覺得有點可惜，「但不管誰入圍、得獎我都高興。」KID難掩興奮表示：「這幾年玩很大已是生活的很重要的部分，得知入圍時看到憲哥眼光泛淚，這一年來拚老命在求勝的畫面，感到很開心。」

馬世芳、陶傳正主持的《閃亮的年代 Yesterday Once More》今年首次入圍綜藝節目主持人獎；盧學叡也以《Kai 試英雄》首次入圍金鐘獎益智及實境節目獎。

(中國時報)

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