中視中天 拚11項大獎殊榮

2018年08月30日 04:11 中國時報 蕭雅玲 、 洪秀瑛 、林彥君 報導、林彥君

黃子佼（左）與Lulu一起主持《希望之星》，能與愛徒一起入圍感到很開心。

白冰冰主持的《冰冰Show》入圍金鐘綜藝節目獎。

第53屆電視金鐘獎入圍名單29日公布，中視、中天共入圍11項，包括綜藝節目獎《冰冰Show》、《小明星大跟班》、益智及實境節目獎《綜藝玩很大》、益智及實境節目主持人獎孫協志、王仁甫、許孟哲《飢餓遊戲》、綜藝節目主持人獎黃子佼、Lulu《希望之星》、非戲劇類節目導播獎劉應鐘《希望之星》、自然科學紀實節目主持人獎麥覺明《MIT台灣誌》、以及兒童少年節目主持人獎謝震武《超級法律王》等獎項。

吳宗憲與KID主持《綜藝玩很大》去年拿下益智及實境節目主持人獎，他今年不但拚再度連莊，更誓言要把益智及實境節獎也帶回家。他自認最大職責就是把歡樂帶給觀眾，「只要有一個來自於衣食父母的淺淺微笑，就會努力去把節目做好。」

《冰冰Show》釀本土味

吳宗憲昨在金門錄影，大誇黃鴻升是福星，因黃正式加入主持群，節目就雙料入圍益智及實境節目與益智及實境節目主持人。而他與Sandy主持的《小明星大跟班》也同樣入圍，「如果能夠再次獲得評審的青睞，摘下金鐘獎，就要辦流水席宴請大家！」

白冰冰得知主持的《冰冰Show》入圍感到高興，她認為：「每天下午1點其實是沒有人看電視，但做節目要有社會責任，製作單位以最少的經費做出本土味，帶給觀眾歡喜，入圍只能高興一下，希望可以得獎。」對助理主持人簡至豪、東諺以及阿文也是一個鼓勵。

孫協志、王仁甫和許孟哲以《飢餓遊戲》入圍，王仁甫28日才剛過完生日，他認為入圍是最棒的禮物，「還是要努力把節目做好，希望陪伴大家在周日晚上都可以玩得很開心。」許孟哲則說：「不管去年的節目入圍，還是今年的主持人入圍，都很謝謝評審的肯定，總覺得我們餓肚子終於餓出代價了！」而正在錄製新專輯的孫協志心情也非常激動。

《希望之星》直播不易

黃子佼以《希望之星》入圍綜藝節目主持人獎，他大讚愛徒Lulu不簡單，「直播節目很難，時間尺度拿捏決定在分秒之間，感謝她是我最佳搭檔！」

而中天自製大戲《阿青,回家了》演員是元介入圍迷你劇集電視電影男配角，他3度問鼎金鐘獎，昨與該劇導演周美玲拍攝單曲MV，在得知入圍消息高興到抱著周美玲尖叫。

同劇演員王琄也入圍迷你劇集電視電影女配角，她開心到全身起雞皮疙瘩，「超開心的！平時努力耕耘，謝謝評審有看見。如何從以前角色印象中超越自己，是我接下來的考驗，無論幾歲，我將會繼續挑戰下去。」

(中國時報)