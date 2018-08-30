陶喆任導師 迎戰小豬李榮浩

2018年08月30日 04:11 中國時報 許雅淳 、 蔡琛儀 報導

陶喆（右）在夏令營與小樂手一同合作。

陶喆出道21年，有音樂教父之稱的他，近年來創辦「新歌文創」推動各類音樂教育，他日前在台北文創中心舉辦「小小音樂人」流行音樂夏令營，他與製作人朱敬然一同到場，他在現場背上電吉他，朱敬然則帶Keyboard上台，即興和年僅11歲的小樂手們一起合作。

而小樂手們面對陶喆、朱敬然兩位大師完全無畏無懼，讓他們對小朋友的勇氣、台風，十分佩服，陶喆笑說：「第一次與這麼年輕的小小音樂人Jam（即興合奏）音樂，真的很難忘。」

陶喆身為新歌文創的校長，投身流行音樂教育不遺餘力，第一屆「小小音樂人」流行音樂夏令營成果獲肯定，他表示未來會多多安排音樂課程，讓更多喜愛音樂的小朋友都有更多機會上課，並勉勵小小音樂人：「音樂這個語言無界限，大家都可以透過音樂來分享感受，也希望新歌文創可以持續傳承音樂的正能量。」

得意歌曲被改編

他近來除了努力籌備新專輯，他與張韶涵還受邀攜手擔任大陸綜藝節目《這就是歌唱》新任導師，將迎擊羅志祥（小豬）、李榮浩戰隊。在節目中，羅志祥、李榮浩戰隊的成員都有改編陶喆的歌曲出賽，讓陶喆得意說：「這首是我的歌喔。」笑翻全場，將於31日在優酷播出。

此外，陶喆與老婆Penny結婚將滿4周年，外界相當關注他們生子進度，Penny頻傳懷孕消息，但都未被證實，她日前與好友關穎聚會，身穿寬鬆上衣，下身搭配短褲，四肢十分纖細，似乎看不出肚子有突起。

而關穎目前懷孕約8個月，預產期將在10月，她今年愚人節宣布3度懷孕，準備迎接小兒子的誕生，在5月時，她還挺著5個月大的孕肚朝聖安室奈美惠演唱會，現在仍時不時和朋友聚會，行動力仍相當活躍。

(中國時報)