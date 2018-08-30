八三夭破蛋雙天團相挺

八三夭本周將在小巨蛋連唱兩天。

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中國時報
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八三夭將在本周六、日首度攻上台北小巨蛋，前天還到行天宮拜拜祈求演唱會順利；他們的嘉賓人選一直備受關注，先前瘋傳是曾合作過的張惠妹和五月天，但近日嘉賓終於底定，除了五月天確定履約站台，另一組嘉賓則是和八三夭有著好交情的台客天團玖壹壹。

八三夭近日公布與玖壹壹和五月天的彩排影片，瑪莎在影片打趣表示原本不想當嘉賓，阿信則笑說：「9月1日，瑪莎會全程陪大家看。」似乎暗示他們將在2日登台。

八三夭也搞笑說要和玖壹壹共組「壹七四二」，被問到兩團屆時有什麼樣的演出，八三夭打趣拱洋蔥表演頭轉，也大方替玖壹壹宣傳他們12月的小巨蛋演唱會。

網友對於嘉賓人選有不同看法，八三夭親上火線回應：「五月天、玖壹壹都是很挺我們的朋友。兩團都是一句話就排開演出參與我們第一次的小巨蛋，且都很誠意地花時間與我們編演出內容。」呼籲歌迷可以有自己的喜好，但留言前請三思是否抹滅他人的好意。

赴陸唱《灌籃》主題曲

八三夭除了忙著準備小巨蛋演唱會，人氣直升的他們，也受邀為周杰倫、林書豪合作的籃球競技節目《這！就是灌籃》演唱主題曲〈籃魂〉，團員特地飛到北京錄音，他們笑說，以前就很愛看漫畫《灌籃高手》，平常也喜歡打籃球。八三夭「一事無成的偉大」演唱會2日仍有零星票券，購票可洽KKTIX。

(中國時報)

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