小樂 莫允雯聯手豹喜

2018年08月30日 01:14 中國時報 陳張眾 報導

小樂吳思賢特為展覽主題，找來一身獵豹印花古巴衫行頭，搭配身上近900萬元美洲豹系列作品，凸顯年輕氣質。（蘇蔓攝）

溫莎公爵夫人於腰間佩戴她最為著名的Cartier卡地亞美洲豹胸針收藏。（Cartier提供）

Panthere de Cartier美洲豹系列珠寶暨腕表展會場入口處，藉由A到Z字母指南，完整介紹出美洲豹與品牌間的淵源。（Cartier提供）

1914年，Cartier卡地亞首次以縞瑪瑙與鑽石，於一只手鏈式腕表上呈現出彷彿美洲豹身上的斑斕花紋。（Cartier提供）

Cartier卡地亞Cle de Cartier麥稈鑲嵌美洲豹腕表，40mm玫瑰金表殼，搭載1874MC型自動上鍊機芯，全球限量30只，為首度來台展出之款式，約306萬元。（Cartier提供）

Cartier卡地亞Revelation d'une Panthere金珠流沙美洲豹腕表，以沙漏為靈感，表殼內有約900顆金珠，呈現出美洲豹的圖騰，此款為首度來台展出，約345萬元。（Cartier提供）

Cartier卡地亞Panthere de Cartier美洲豹頂級珠寶系列水晶項鍊，自美洲豹行走於巴黎大皇宮玻璃屋頂上的形象發想，並以水晶凸顯出視覺層次，需耗費330小時始得完工，約1210萬元。（Cartier提供）

Panthere de Cartier美洲豹系列珠寶暨腕表展會場中，以燈光及鏡牆打造出光影交錯的神祕空間。（Cartier提供）

「小樂」吳思賢與女星莫允雯，昨（29日）受Cartier卡地亞之邀，搶先體驗《Panthere de Cartier美洲豹系列珠寶暨腕表展》的魅力，小樂還為配合主題，特找來一身獵豹印花行頭，搭配身上近900萬元美洲豹系列作品，將高端珠寶戴出不一樣的年輕樣貌，自稱全身造型很嘻哈。直言男生也可佩戴鑽石珠寶的小樂，私下就擁有一條價值約120萬元的品牌經典Love系列全鑽手環，並表示這次的美洲豹系列，反能凸顯出男人霸氣的一面。

手鏈式腕表結緣

成代表性圖騰

3度與卡地亞合作的莫允雯，這次選穿一身白色洋裝華麗出場，身上近1500萬元的行頭，亦格外吸睛。她在訪問中透露，最喜歡手腕上那只頂蓋可以滑動的Panthere Espiegle de Cartier美洲豹腕表，美洲豹環繞表盤的慵懶造型，給了她專屬奢華寵物的聯想，且信誓旦旦地說：「（美洲豹）手表今年一定要買一只。」

自1914年起，卡地亞即與美洲豹圖騰結下不解之緣，當時首次以縞瑪瑙與鑽石，於一只手鏈式腕表上呈現出彷彿美洲豹身上的斑斕花紋；於1910年加入品牌的貞杜桑（Jeanne Toussaint）女士，更是美洲豹的推崇者，在其擔任高級珠寶部門總監期間，令美洲豹化為立體形象，高踞在1948年溫莎公爵夫人的祖母綠胸針上。

金珠流沙表首度登台

而於即日起至9月1日止，於微風南山廣場盛大登場的《Panthere de Cartier美洲豹系列珠寶暨腕表展》，網羅總價約6億元之近150件代表性作品，其中還包含Revelation d'une Panthere金珠流沙美洲豹腕表等3款首度在台亮相大作。透過會場入口的A到Z字母指南，觀者在AR擴增實境的協助下，一步步進入美洲豹的神祕世界，而光影交織的鏡廳中，則凸顯作品中蘊藏的新世代裝飾藝術風格及美洲豹的多樣工藝面貌。

除了展覽首4日採VIP預約制外，9月2日上午10時30分至晚上7時，則開放18歲以上民眾免費入場參觀，讓更多人體驗迷人的美洲豹魅力。

(中國時報)