TecknoMonster箱嵌奢華

2018年08月30日 01:14 中國時報 陳張眾 報導

TecknoMonster箱款採用獨特乾式碳纖維製作工序打造，與超跑藍寶堅尼的車殼製作方式如出一轍，亦締結下兩個品牌間的不解之緣，TecknoMonster AURUM系列登機箱藍寶堅尼限量訂製款32萬0000元。（TecknoMonster提供）

TecknoMonster AURUM系列登機箱飾以訂製棋盤木紋與深褐鱷魚手把，29萬2100元。（TecknoMonster提供）

TecknoMonster品牌副總Theresa（左起）、TecknoMonster創辦人Giacomo、鵬達管理顧問有限公司董事長夫婦Michael及Annie。（TecknoMonster提供）

TecknoMonster KRONOS系列航太鈦金屬小型登機箱（左起）8萬3500元、中型登機箱8萬8700元、大型登機箱9萬3900元。（TecknoMonster提供）

TecknoMonster可依照顧客需求，為其量身打造出訂製箱款，台北旗艦店中即放置一只價值約420萬元的行動衣櫃，堪稱鎮店之寶。（盧禕祺攝）

流著真正貴族血液的品牌不多，來自義大利的頂級行李箱TecknoMonster（簡稱TKM），絕對是其中的一個。創辦人Giacomo Valentini，承襲母親可追溯至羅馬梵諦岡的血緣關係，家族勢力擴及航太金屬、超跑零件生產等多個領域，更締造了品牌背後的龐大應援體系。2012年，在Giacomo Valentini為打造出自己心目中理想行李箱的契機下，TKM就此而生；2018年，品牌更以獨到眼光選中台北，並於昨日宣布全球首間品牌訂製旗艦店於信義區開幕。

全程手工製造 質輕堅硬

當然貴族的定義不止於族譜那麼單純，碳纖維、石墨烯與航太鈦金屬3大品牌元素，及包含零件、內裝全程於義大利手工製造的堅持，更順理成章為一只鈦金屬登機箱貼上8萬元起跳的標籤，碳纖維打造的登機箱款更要價15萬元起。直升機引擎中使用的航太鈦金屬，躍身KRONOS系列箱體，圓弧造型展示複雜工藝所在；用於超跑中的碳纖維，則在石墨烯材質加持下，凸顯其質輕、堅硬特性，製作過程中使用的獨特乾式碳纖維塑形工序，與超跑藍寶堅尼車殼製作方式如出一轍，亦締結下兩個品牌間的不解之緣。

客製化服務 90天內交貨

除了令人驚豔的高科級材質外，幾乎可滿足顧客任何奇思異想的Bespoke訂製服務，更凸顯出品牌尊榮感。依據箱款不同，從手把皮革材質、顏色、內襯、分隔，甚至到可開模生產加入鑽石粉的碳纖維箱殼，或為箱內加裝防彈內層，下訂後最多90天時間，即可體驗個人化享受。活動現場，品牌更邀請到伊林名模吳品萱，性感演繹首度亮相的施華洛世奇水晶鑲嵌碳纖維硬殼表箱，奢華感不言而喻。品牌還將訂製服務拓展至訂製家具、私人飛機座艙等領域，加上主打輕巧實用的碳纖維布行李袋等包款系列，滿足金字塔頂級客層的全方位需求。

(中國時報)