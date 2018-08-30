量販超市月餅 開發隱藏版美味

2018年08月30日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

愛買今年引進排隊名店「王師傅金月娘」，6入、699元。（愛買提供）

愛買現烤月餅禮盒6入，有蛋黃酥、櫻花蝦酥等12種口味可自選，188元。（愛買提供）

全聯Hershey,s經典千層蛋糕，約370g、250元。（全聯提供）

全聯icake奶黃流沙月餅，約55g x 6顆、680元。（全聯提供）

往年吃月餅名店最夯，隨著廣式月餅品牌普遍漲價，超市、量販以創新、自製創造差異化。全聯今年開發隱藏版美味，像是曾在士林開店的icake、以綠豆椪聞名的台中老店利記餅行；去年獨家聯名甜點秒殺的巧克力品牌Hershey,s也推經典千層蛋糕，登上人氣亞軍。

全聯預購9折

全聯預購手腳快，上月20日已開跑，至9月27日約有26款禮盒，價位約250元至1620元，多款團購9折起。目前熱銷前5名為元祖雪餅禮盒、Hershey,s經典千層蛋糕、吳寶春無嫌鳳梨酥禮盒、美心香滑奶黃月餅禮盒、寶泉花綻禮盒B款。

愛買昨（29日）起至9月16日集結70款月餅，數量是歷年最多，較去年多2倍，從188元至1840元都有，單筆滿1000元享95折優惠。去年最熱賣的現烤自製月餅系列，單顆不到40元，每日銷逾5萬顆，今年新增花生Q心酥、櫻花蝦酥，共12款口味，可自組6至12入禮盒，每盒188元起；由於去年500元以上的名店月餅禮盒銷量成長3成，今年多引進2成新品，像是板橋小潘鳳梨酥、永和王師傅金月娘等。

家樂福滿2000送200元

家樂福超過50款禮盒，9月20日前預購滿2000元送200元現金折價券，單筆最高送到1萬元。往年熱賣款有自製平價蛋黃酥、綠豆椪，與銷售不輸傳統月餅的鳳梨酥及水果酥；今年新增的創新口味走年輕路線，主打髒髒包變身的髒髒蛋黃酥。

(中國時報)