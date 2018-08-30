CP值最高智慧穿戴 小米手環3千元有找

2018年08月30日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

小米手環3，865元。（小米提供）

小米的AMAZFIT智慧運動手表2，具備50公尺防水功能，支援鐵人三項等15種運動模式，4995元。（小米提供）

三星Galaxy Watch共推出46mm銀色版本、42mm的黑色與玫瑰金版本，Wi-Fi版本1萬500元起，9月17日起在台正式上市。（三星提供）

智慧穿戴在台灣已經慢慢開始普及，睽違2年小米終於把全新的「小米手環3」帶來台灣，不僅全方位升級至OLED觸控式的大螢幕，通訊軟體的訊息還會即時顯示，另外還有5ATM防水等級，游泳、衝浪均可使用，新增的「運動小視窗」功能更可即時顯示運動資料，續航力最高更可達20天，定價卻在千元有找的865元，延續CP值最高的運動手環地位。

另外小米更推出全新高級版的運動穿戴裝置「AMAZFIT智慧運動手表2」，不僅採高質感的弧面玻璃鏡面、手工陶瓷表圈，更有水下50公尺深的防水功能，除了支持高達15種運動模式以外，就連登山、越野跑步、鐵人三項等高強度專業運動同樣也能使用，提供像最大含氧量、運動效果、運動負荷等數據，就算開啟GPS模式也能達35小時的續航力，同樣支援訊息、來電提醒等功能，定價同為CP值甚高的4995元。

三星17日上市的Galaxy Watch，除了一般的運動紀錄等功能以外，加入了全新的「自動體適能健康追蹤」功能，自動偵測壓力指數並提供呼吸調節訓練以外，更有自動睡眠偵測，以監控快速動眼期等睡眠周期，另外在早晚都會有智能化的提醒，如當日天氣、行程等，為用戶帶來更實用的功能，目前率先推出Wi-Fi版本，預計今年第4季將會推出LTE版本。

(中國時報)