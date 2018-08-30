2018年08月30日 04:10 中國時報 葉含氳

晨空淨澈，她細瘦的手往插著菖蒲的掛桶伸去，整了整花枝的角度。一顆殘留的水珠滑過細長的葉面，她輕輕彈開，水珠落到了地上的鐵缽中，缽中清水盈盈照著她清醒的寂寞。這天，是不用朱墨眉批，她也會記得的一日。

有些等待是知道對方會來，也就心安地打發著等待的時間。有些等待，是不確定那人會不會來，於是心懷忐忑引頸而盼。還有一種，是自始至終都沒發覺，自身所做的每一件事，都是為了等待。而她已經不知道，這些年她一念執著的，究竟是何者？

正午後她搭車進城，從捷運站出來，走進一個開滿九重葛的巷子，日陽熙明，街邊一家咖啡店傳出歌聲，細絲似的，斷在陽光裡。記得那家咖啡店有一隻貓，灰白色的虎斑大貓，見了人就喵喵叫。她推門走進去，沒見到貓，倒是坐在窗邊的人朝她看了一眼。十年前她也曾經坐在那個位置，看著窗外的風吹過前庭水池蕩漾，那時池邊種了一片紫藍色菖蒲，葉如劍，花如燕，開得紛麗絢爛。

當年他就坐在與她相對的座位，說起那半年的變遷，說父親病故，母親與小媽之間的爭執，說曾擁有又失去的現實動盪與內心煩亂，說家族中令人無法捉摸的人情幽邃。那是他們分手後的第一次見面。他說：「我要離開這裡到大陸，我想過得簡單平淡一些，一點也不想介入那些讓人灰心的爭鬥。」

他說的是決定，不是詢問，不是商量。

他微微停頓，欲言又止，欲止又言，終於說了一句像從雲霧裡走來，繞過萬水千山的話：

「我想在離開前再看看妳，我不知道以後會怎樣，我希望妳能好好的。」

沉默了一會兒，又緩緩地說：「還有……別等了。」

她睜大眼看著他，看著最後這句話在彼此之間轟然鑿出一個大洞。隨後垂首低眉收斂起方才的驚愕，深呼吸一口氣，手顫顫地拿著叉子切著眼前的那塊蛋糕。她知道，此時他正注視著她，而她不願抬頭。

她喉嚨哽咽了一下，想這些年的分分合合，想彼此生命的交集與平行，想那些在心裡可金勾可沉，卻言語難喻的興盡悲來。不覺放下叉子，長嘆一口氣，轉頭看那在陽光下欲飛的菖蒲。

「那花開得真美。」

她說起她第一次看見菖蒲，是在奈良的唐招提寺。那時也是五月，在一派晴美新綠的佛寺池邊。古剎已歷千年寒暑，金堂的經幡在逆光的長廊下飄飛。她驀然升起一股曠世的空寂，彷彿聽見千年前六祖慧能在廣州法性寺說：「不是風動，不是幡動，仁者心動。」

那片依水蔓生的菖蒲，就在這座金堂邊的黃土小徑旁。菖蒲，總跟著水，水有清涼滌塵的作用，人們也認為菖蒲是避邪靈草。這座佛寺是大唐古風，開山祖鑑真和尚也是從唐朝走來的人。

她笑著說著，轉過頭，見他凝神諦聽，神情清雅儼然，在聽到「六祖慧能」那一瞬，眼神明澈得彷彿沒有看過世間的塵埃。

「妳怎麼也知道《壇經》這段故事？」

「你忘了？你曾跟我說過的。」

她喜歡此刻的他，簡靜平朗，她也知道，在那個靜和之中是一個沒有她的世界。她心裡忽湧起一陣莫可名狀隱隱微微的鈍痛，是可以藏起來不驚動他人的那種。

她怕兩人間沉默的空白，又接著說：

「你去大陸，有機會幫我看看西安洛陽，看看古意斐然的唐風還在不在。」

她其實不是要說唐招提寺的菖蒲，她只是慌亂中想說些無關緊要的話來掩蓋他剛才鑿出的大洞。她不知道如何回應他那句「別等了」的話，她不知道如果有一天他不在這個城市了，那麼就算這城朝陽明豔，或風雨如晦，對她又有什麼意義？她彷彿走入砂礫亂石裸露的莽荒，話走到哪裡都跌跌撞撞磕磕碰碰。而她這些年所做的努力與改變，為的不過是想離他近一點，想跟他用同樣的視野感受這世間冷暖。可如今，他慨然決絕，連這點念想也沒有給她。

她奮力地想抓住些什麼，語調天真地說：

「不管以後怎樣，十年後的今天，你若還記得，我們就約在這裡。」思索了半天：

「如果咖啡店不在了，這個巷子總是在。」

她拿出筆，從杯底抽出杯墊，在那張印著咖啡店名稱的厚紙片寫上：「2017年5月11日14:00。」寫完後遞給他：「就這年這天。」

他接過來，沒點頭，也沒搖頭。她知道他不會承諾，也不會說一句安慰人的虛話。可是她自私地想攀住這個念望，像溺水之人渴望緊抓著浮木一般，哪怕是十年，哪怕那日子比日曆更綿長。可是心裡一面這樣想，嘴上又言不由衷地說：

「其實，到時你就算不來，也沒有關係。說不定我也會忘記的。」

她朝他燦燦地笑了一下，笑出眼底一陣酸。

那日，他們在那家店前道別。只說了聲：「好好保重」。

她不知道他是哪天離開這座城市的。而後的數年，她換了兩三個工作，從城南到城北，再從城北到城東，在一天與其他日子並沒有差別的尋常裡，收到一張夾在一堆廣告信中的卡片。信封上是明明秀秀的字跡，她仔細拿著刀片劃開彌封處，抽出一張明信片大小的紙張，正面是手繪的西安小雁塔的水彩畫，筆觸高奇清蔚，色澤溫潤恬和，右下角簽署的人名她並不識，似是法號，但她認得出，字跡是他。背面空白處只寫著四個字：「幡靜風止。」

她拿著那張卡片，反覆地看了好一會兒，才悠悠回憶起曾經對他說過「風動幡動」時，他神情的悄然一動。還有之前他曾跟她說過的許多高僧故事與經文典故。

她笑了起來，紙上只說了四個字，紙上沒說的是他滿腔清清冽冽的凜然。他終究還是孑身飄然地走入佛家。而此刻，自身的悲喜已微不足道，在數載的全無音訊之後，知道那人平安，就好。

如今她再走進這個巷子，咖啡店的店名沒變，但似乎已換人經營。庭前的水池也填成一座小花園，不再見菖蒲蹤跡，倒是多了玫瑰瑪格麗特這類俗麗的花。

她點了一杯紅茶坐在窗邊的單人座，她知道她等的人不會來。

整個下午，她靜靜地看窗外撲撲簌簌的大風吹來蔽天飛塵，看對街的綠樹忽忽揚起，又紛紛而落，看一屋子的笑聲從她的身邊堂皇走過，看附近的座位換了一人又一人，看天看地，看她這些年緊緊拽在心底不夠瀟灑的癡心妄念。

窗裡門外盡是哄哄鬧鬧的歲月，而她作了一場安靜簡遠的夢。

一直坐到日光晻晻，她才拿起杯子，喝了一口早已涼透的茶。這茶，擱得太久，沁出了苦澀。

(中國時報)