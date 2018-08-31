退將疾呼 政策髮夾彎 重視軍人節

2018年08月31日 04:11 中國時報 呂昭隆 、楊佳穎、 季節 ／台北報導 、楊佳穎、／台北報導

救災官兵們抽空休息時，紛紛累癱。（摘自解讀國軍軍事新聞臉書社團）

九三軍人節將至，國防部原以「讓民眾擁抱國軍」為主軸，舉辦軍民聯歡晚會、職棒開球等慶祝活動。但因南部豪雨成災，災區尚未復原，國防部宣布「苦民所苦、疾民所疾」，取消上述活動，繼續協助受災居民清理家園。

疾民所疾 沒人喊苦叫累

國防部以天災為由，縮小慶祝軍人節相關活動，已讓軍中許多官士兵感到萬般無奈。退伍中將、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷更直言非常不妥當，他說，國軍救災十分辛苦，應在軍人節彰顯軍人的貢獻。

前國安局駐法代表李天鐸更呼籲政府趕快「髮夾彎」，因軍人救災當然有其必要，但在軍人節當天，請政府尊重軍人，恢復軍人節相關紀念活動。中華戰略學會研究員張競更指出，政府這樣的作為，將嚴重打擊軍中士氣。

活動縮減 嚴重打擊士氣

自8月23日豪雨重創南台灣以來，國軍已動員1萬6804人次救災，協助清理禽畜81萬2218隻，環境消毒129萬8785平方公尺、抽掉1億9764萬加侖的積水。1位官兵兄弟，就清運了48隻禽畜屍體。

國防部原規畫一系列活動，但在南部水災發生後，多項活動取消，僅餘昨日的表揚大會。蔡英文昨日出席活動，並致詞時提到，今年軍人節活動規模縮減，但救災第一、任務第一，相信大家都能理解，這也是國軍對社會無私的付出和貢獻；待復原後，要好好嘉許救災的官士兵，向辛苦的國軍表達台灣社會的肯定與感謝。

8軍團政戰主任楊安少將說，連續幾天救災下來，官兵們紛紛累癱，但是都沒有人喊苦、叫累，8軍團拍了部《放心有我》微電影，向第一線救災官兵致敬。楊安說，有很多戮力救災的士官兵，自己家中也是受災戶。

其中，564旅機步一營的下士陳首名，就在部隊整備要趕赴災區馳援的同時，在嘉義朴子的老家也正傳來淹水的消息。陳首名說，「最早消息是已經到腳踝了，然後慢慢的，水到膝蓋、到臀部」，老家只剩下老弱婦孺，身為丈夫和兒子的陳首名，卻只能請家人多體諒，繼續在崗位上堅持。

捨家為民 官兵無私奉獻

類似的處境，還有同樣是裝甲564旅的中士林禹盛，他的老家就在台南市佳里區，大雨那天剛好休假，眼看著老家已經淹到小腿肚，但是部隊正在緊急召回，林禹盛只能從家裡涉水而出。其實，林禹盛的部隊就在佳里區救災，有好幾次路過家門口，但就是無法抽身進去幫忙，令他非常愧疚。

(中國時報)