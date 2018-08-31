2018年08月31日 04:11 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

823豪雨造成南部多處水患，民進黨立委邱議瑩日前在其臉書上批評國民黨高雄市長參選人韓國瑜在淹水期間唱歌跳舞。未料，經人披露，高雄災情慘重時，她人竟在波蘭，其臉書粉絲頁遭上千網友罵爆。對此，邱議瑩昨在臉書發文致歉，各方的指教，她會虛心接受，但她強調「外交上的防災跟救災同樣重要。」

推拖 政治口水不必再多

2009年八八風災，在小林村發生滅村慘案前一晚，行政院祕書長薛香川因為陪岳父吃飯，遭綠營砲轟下台，當時邱議瑩還說聽到薛香川的辯解「吃個飯很過分嗎？」她氣到快中風。

如今高雄淹大水，她人在波蘭。網友王瑞峰批評：「你是台灣人嗎？你有同理心嗎？高雄淹大水你身為民意代表竟然在這個災難的時刻拋棄高雄的鄉親跑出國玩？你很誇張耶！拜託喔！你不用選了啦！」網友Sean Deep 諷刺說：「發生在別黨身上你就說人家：『拜託，水災耶！還有心情吃飯！氣到快中風。』發生在自己身上就說『雨已夠多，政治口水不必再多』，你們可以說人家，人家不能說你們。」

邱議瑩在臉書上指出，823災情傳出後，她和團隊一直都在高雄勘災、訪視住戶、聯絡各部會加速調度及災損補助的相關工作，直到出發前的最後一刻。

硬拗 外交防災同等重要

邱議瑩解釋，她此行隨立法院副院長蔡其昌至波蘭訪問，是因今年5月波蘭國會眾議院副議長台樂茨基(Ryszard Terlecki)具名正式邀請，對波蘭政府而言，這是很罕見的舉動。這次參訪由立法院、外交部與波蘭政府等磋商多月促成，外交部相當重視這次來自波蘭眾議院的邀訪，請他們一定要成行。

邱議瑩強調，西南氣流造成的雨量已經夠多了，政治口水不必再多。台灣的防災措施很重要、救災工作如火如荼，外交上的防災跟救災同樣重要，面對中國蠻橫的打壓與恫嚇，身為國會一員，我們責無旁貸！

(中國時報)