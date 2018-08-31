邱議瑩出國 韓到她選區勘災

2018年08月31日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨與國民黨立委在立法院舉行記者會，呼籲中央及地方重視南部水患後，登革熱防疫的重要性。對於綠委邱議瑩在水患期間跑去波蘭，韓國瑜表示，「邱議瑩的選區在美濃，我也去美濃勘災，這是我該做的」，不理解她是用什麼思考來指責他，每個委員的口業自己造，自己要對選民交代。

原高雄縣區 坑洞怵目驚心

韓國瑜昨與國民黨雲林縣長參選人張麗善、立委許淑華及蔣萬安共同召開記者會，呼籲災後防疫的重要性。韓國瑜表示，這趟勘災下來，他感覺到「怵目驚心」，舊高雄縣區的居民普遍認為高雄升格後，從民選鄉鎮市長變成區長，沒有選票壓力後，服務大打折扣，原以為縣市合併可以享受更好公共服務品質，結果卻是更差。

韓國瑜也很震驚高雄的道路「怎麼可以差成這樣」，雨後留下上千個大大小小的坑洞，大的坑洞甚至連遊覽車都可以開進去，尤其高雄地下多管線，會不會引發更嚴重災害？

在勘災過程，許多居民向韓國瑜反映，早已經是「慣性淹水」，「連小狗都知道跳到神桌上躲水災」，住戶都在痛罵補助有何用，水一淹，根本無法出門、上學、上班，連摩托車都騎不出去，還有歐巴桑一整天吃不了飯。

登革熱防治 應該立即啟動

韓國瑜強調，水患過後，登革熱的防治有急迫性，除了農損及災損的補償外，相關單位應立即啟動防疫機制。包括最近也有傳聞淹死的豬、雞有可能流入市場，在食安的管制上也必須注意。

綠委段宜康、邱議瑩曾在臉書上PO影片指控韓國瑜在水災時，竟去參加活動跳舞。如果再來一次，韓國瑜還會去參加身障團體「奇異果樂團」的活動？韓國瑜說，他當天只去10幾分鐘，跳舞也才1分鐘，該團體為這天活動準備2個月，身為政治人物的他不能離開基層，就算再來一次他還是會去，且1分鐘的活動，並沒有背棄災民，後來他就去勘災了。

(中國時報)