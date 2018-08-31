新聞透視－邱有嘴講別人 嘸嘴說自己

民進黨立委邱議瑩(資料照)

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中國時報

部分綠營政治人物有一項技能真是無人能及，就是台語所謂的「有嘴講別人、嘸嘴講自己」，白話即「別人不能做，只有我可以」，看看立委邱議瑩近期作為就可知。

邱議瑩臉書被罵爆

9年前八八風災時，薛香川遭邱議瑩批評，「你還有心吃大餐，拜託，水災欸！」輿論、網友則群起攻之，薛香川下台以平息眾怒。

823水災，邱立委PO出國民黨高雄市參選人韓國瑜的熱舞影片，指控一個沒有救災指揮權的韓國瑜淹大水還在唱歌跳舞，但事實是，那不過是韓國瑜勘災行程中的10餘分鐘，還是去幫忙一個弱勢團體。

最令人不解的，莫過於當她PO網之際，難道忘了，自己馬上要出發前往波蘭，而她的選區高雄鄉親的家仍泡在大水中，苦不堪言，姑且不論她是否誤會韓國瑜，至少她應該是清楚，綠營鐵票區正遭逢嚴重水患，出國，並不適宜。

勘災救災應尊重專業，民代其實沒有一定要留在選區勘災的責任，邱議瑩若以此理由解釋也無不可，麻煩的是她以往都以辛辣言論及暴衝行為攻擊他人，當同樣的事情發生在自己或是同黨人士身上時，又搞兩套標準，「嚴以律人，寬以待己」，此時飽受抨擊，剛好而已。

面對指責聲浪不止，她又發聲明說「政治口水不必再多」，讓人不禁「黑人問號」，到底是誰先開始亂噴政治口水？

邱議瑩在立院曾挨了國民黨立委許淑華一記「驚天一掌」，非但未獲同情，還有很多人讚揚許淑華。暴力行為不能鼓勵，卻因邱議瑩過往的行逕，民眾反倒為許淑華叫好，顯示民眾心裡自有一把尺。

因此，她雖是為台灣拚外交，遠赴波蘭宣揚民主價值，但這番心血並沒受到肯定，反被噓爆，這對從政20餘年的邱委員而言，已是政治生命危機。

(中國時報)

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