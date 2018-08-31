林光華不挺鄭朝方 總統來也沒用

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中國時報
／竹縣報導

林為洲退選，激發國民黨新竹縣長選情士氣，總統府祕書長陳菊昨天趁前往新竹縣參加義民祭，專程拜訪民進黨籍前縣長林光華，寄望「林姓宗親會」支持民進黨鄭朝方，林光華表示，陳菊是來探望他的健康，他避談是否觸及政治問題，但直言，支持民進黨徵召的新竹縣長參選人鄭朝方的「可能性很小」。

林光華說，陳菊昨天「主要是來看我的健康」，兩人是數十年的老朋友。被問及陳菊是否勸他支持鄭朝方？林光華僅說，陳菊對新竹縣的狀況「清楚得很」，並明確指出，支持「鄭朝方的可能性很小」，不過願意到鄰近縣市輔選。

熟悉新竹縣綠營狀況的地方人士指出，「林光華百分之百不會支持鄭朝方，即使蔡總統親自來也一樣。」林光華在2016年大選時曾與前縣長鄭永金同台，不過那是為了完成「小英的最後一哩路，讓國民黨徹底分裂」。

林光華在下屆縣長選舉本支持國民黨籍的林為洲，還勸林為洲脫黨、以黨外身分參選，但林為洲最終在29日宣布退選，林光華，他與林姓宗親會將再討論支持誰參選縣長。

地方人士指出，新竹縣最大的宗親會是陳姓宗親會，而林姓宗親會居次，約有5、6萬張選票，能否獲得林姓宗親會支持，是勝負關鍵，林為洲的退選，亦有可能讓本受林光華影響的林姓宗親會成員，回頭支持鄭朝方。

(中國時報)

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