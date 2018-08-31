聚焦2018系列之四－攻中彰 搶新北 藍綠追擊2020

2018年08月31日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

「這次選舉沒有資源，但大家都很團結，我覺得很感動，也很溫暖，外界常說國民黨不團結，這次就團結給大家看！」在前立委顏清標、前台中市議長張清堂與立委江啟臣、顏寬恒、前立委楊瓊瓔等地方與派系要角陪同下，國民黨台中市長盧秀燕完成登記並打出「團結牌」力拚勝選。

歷來大選中台灣均為主戰場，2018勝負更牽動2020總統大選，藍綠都不敢掉以輕心。目前台中與彰化都呈現五五波的局勢，藍軍傾全力拓展版圖，希望反攻濁水溪；綠營則是重兵集結，不讓對手跨越大安溪。

台中、彰化人口約400萬，自是兵家必爭之地，國民黨主席吳敦義也宣示，新北市是生存之戰，台中市則是年底與民進黨的勝負之戰。至於彰化向來是總統大選的「先行指標」，國民黨中部的「藍海策略」，就要在此先重擊蔡英文總統。

藍營天王也全力相挺，新北市長朱立倫除了固守新北市，朱家軍在重點縣市也沒缺席。外甥蔣豐懋目前擔任盧秀燕競選總部發言人；此外，過去的新北市經發局長施威全已返鄉，幫彰化縣長參選人王惠美助選，甚至不排除未來接棒參選立委的可能。

前立法院王金平除了派出核心幕僚許福明，以及前組發會副主委陳泰一南下駐點，自己更是全力投入動員與整合，包括宗教界與地方派系要角全都「箍條條」（綁得很緊），上周紅派「精神領袖」廖了以首度公開站台，就是賣這個老朋友面子。包括黨主席吳敦義與馬英九也深入基層。

相較國民黨守新北、奪中彰，民進黨則以攻陷新北為首要目標，在年底一舉擊落朱、吳兩顆太陽，或者重挫兩人問鼎大位的銳氣。不過，國民黨新北市長參選人侯友宜支持度維持領先，綠營前天雙北首度聯合造勢，會不會反而拖累新北選情？值得觀察。

另一個觀察指標是台北市長柯文哲，在藍綠夾殺下能否連任，得票率多寡都是觀察指標，如果讓藍綠在首都一役鎩羽，「獨立參選」的柯P躍居「台灣最大尾」；如果新竹縣由親柯的徐欣瑩勝出，第三勢力在2020大選將動見觀瞻。（系列結束）

(中國時報)