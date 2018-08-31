新聞特寫－無色覺醒抬頭 柯成最大變數

2018年08月31日 04:11 中國時報 王正寧

藍綠兩軍力拚年底選舉可謂精銳盡出，無不期盼先聲奪人，為下一次更重要的選戰奠基。但在人民無色覺醒之下，總統大位已經不只是藍綠之間的「大風吹」；台北市長柯文哲若能順利連任，意味成功裂解藍綠，勢將成為2020的大變數。

年底選舉是蔡政府的「期中考」，也可說是對執政以來，推動一例一休、年金改革、同志婚姻、能源政策、前瞻基礎建設計畫、「拔管案」等等的信任投票，但亦可說是對國民黨表現的一項滿意調查。

因為沒有其他競爭者，選民只能在兩顆爛蘋果裡面挑一個比較好的，所以藍綠的勝敗是「4年一運、好壞照輪」。在缺乏有力的第三勢力，國民黨的確可以收割「賭爛票」，但如果有不同的選擇，選票就有其他的流向，年底台北市長、新竹縣長選舉結果不正是對國民黨認同感的抽考？

目前人氣超夯的台北市長柯文哲，扮演第三勢力的母雞，在「柯式炫風」帶動下，不到9小時，「網路群眾募資」就籌措逾4000萬的競選經費。國民黨全代會上靠著兩款簽名球拍賣，另向黨代表募款，一天僅募得331萬元，不到柯文哲的1/12。 過去綠營說，「國民黨不倒，台灣不會好」，如今第三勢力說，「垃圾不分藍綠」。人民厭惡政黨惡鬥之際，是否藍綠哨子一吹還會「歸隊」，所謂的基本盤會不會鬆動？柯文哲的手術刀，正在切割新的政治版圖，而且顯然不僅限於台北市。

(中國時報)