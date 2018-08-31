新聞特寫－無色覺醒抬頭 柯成最大變數

友善列印
中國時報

藍綠兩軍力拚年底選舉可謂精銳盡出，無不期盼先聲奪人，為下一次更重要的選戰奠基。但在人民無色覺醒之下，總統大位已經不只是藍綠之間的「大風吹」；台北市長柯文哲若能順利連任，意味成功裂解藍綠，勢將成為2020的大變數。

年底選舉是蔡政府的「期中考」，也可說是對執政以來，推動一例一休、年金改革、同志婚姻、能源政策、前瞻基礎建設計畫、「拔管案」等等的信任投票，但亦可說是對國民黨表現的一項滿意調查。

因為沒有其他競爭者，選民只能在兩顆爛蘋果裡面挑一個比較好的，所以藍綠的勝敗是「4年一運、好壞照輪」。在缺乏有力的第三勢力，國民黨的確可以收割「賭爛票」，但如果有不同的選擇，選票就有其他的流向，年底台北市長、新竹縣長選舉結果不正是對國民黨認同感的抽考？

目前人氣超夯的台北市長柯文哲，扮演第三勢力的母雞，在「柯式炫風」帶動下，不到9小時，「網路群眾募資」就籌措逾4000萬的競選經費。國民黨全代會上靠著兩款簽名球拍賣，另向黨代表募款，一天僅募得331萬元，不到柯文哲的1/12。　過去綠營說，「國民黨不倒，台灣不會好」，如今第三勢力說，「垃圾不分藍綠」。人民厭惡政黨惡鬥之際，是否藍綠哨子一吹還會「歸隊」，所謂的基本盤會不會鬆動？柯文哲的手術刀，正在切割新的政治版圖，而且顯然不僅限於台北市。

(中國時報)

聚焦2018系列之四－攻中彰 搶新… 新聞透視－政府欠官兵一份榮耀一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。