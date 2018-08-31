新聞透視－政府欠官兵一份榮耀一聲謝

蔡總統（左）30日主持國防部「107年軍人節暨全民國防教育日表揚活動」表示，「政府全力支持國軍，沒第二句話」；不過隨後表示，今年軍人節活動縮減規模，救災第一。（郭吉銓攝）

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中國時報

今年軍人節過的太低調、太寒酸了。「八二三炮戰」60周年，正副總統不去金門主持紀念活動，軍人節又因南部淹水，取消不少慶祝活動，這對辛苦救災的官兵不公平。軍人節，特別是今年的軍人節，政府欠軍人一個感謝，欠救災官兵一份榮耀。

不論如何被辱 使命必達

對軍人而言，「八二三炮戰」是台澎金馬保衛戰，蔡政府不去紀念也就罷了，竟有黨工冒出「這是國民黨和共產黨的戰爭」，這與軍人傳統信仰背道而馳，還有軍人以為聽錯了，根本不信有這樣羞辱先烈袍澤的言論，這和軍改時民進黨人羞辱軍人是米蟲，異曲同工。

然而軍人仍忠於職守，南部淹大水，軍人不會分受災戶藍或綠，捲起衣袖救災，埋頭清理家園。真要政治計算，南部是民進黨大票倉，突然淹水，民進黨要員勘災全慌了手腳，而軍方動員空前救災兵力，整個第四作戰區全動，豈不也是解民進黨之圍。對軍人言，職責就是保家衛民，當年國民黨執政，叫軍人守金門，軍人就得守，現在民進黨執政，叫軍人徒手抬死雞死豬，軍人一樣聽命完成任務。

救災一肩扛起 應得掌聲

不過是兩年前，蔡政府上任碰到的第一個軍人節，還敲鑼打鼓，以「榮耀戎裝」和「與民有約」為主軸，舉辦系列軍人節活動；為此，軍方還破例首次去圓山大飯店舉行表揚大會，蔡總統還親自主持。然而，今年軍人節大會，對軍人之友社辦的「向國軍致敬」餐會，是否出席也舉棋不定。

當年高雄氣爆，陸戰隊派員徹夜守候；有回天災，漁塭的魚全凍死，屍臭難聞，也是官兵下水去撈。這回大淹水，苦差事幾乎都是軍人做，沒人吭一聲。今年軍人節，不但不該低調，反該更高調，這份榮耀也是軍人應得的。

(中國時報)

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