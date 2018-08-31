李天鐸「救災要國軍 如今又虧待」

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中國時報
／台北報導

軍人節取消敬軍活動，前國安局駐法代表李天鐸指出，民進黨副祕書長徐佳青曾主張823炮戰是國共打仗，質疑其紀念意義。九三軍人節是為紀念抗戰，是國民黨領導的中華民國政府和日本打仗，照徐的邏輯，難怪民進黨政府不理會。可一遇風災雨災，民進黨又要跟台灣國無關的中華民國軍人救災，豈有此理，把軍人尊嚴放哪？民進黨政府先前才砍軍人退休金，如今又虧待現役軍人，就是在侮辱軍人。

退將吳斯懷對此表示，政府取消向軍人致敬，是擔心災民不高興，覺得救災都來不及，怎還慶祝？但這是兩回事。災民不高興是政府失能，蔡英文坐雲豹裝甲車去勘災、賴清德說上帝都沒辦法、陳建仁跳過八二三才去金門度假等。

吳斯懷說，國軍救災很辛苦，包括清理家園原是環保署、衛生署該做，國軍都包攬。所以軍人的辛苦，更應在軍人節慶祝中彰顯。否則只會坐實國軍「救災時是英雄，退伍是米蟲」說法，對軍人很不公平。

軍事評論家張競認為，國軍救災責無旁貸，但負災防善後責任的中央與地方政府、專業機構，在善後清汙作業上常袖手旁觀，遇事常將職責推給國軍部隊，事後又不依法歸墊作業預算，真是情何以堪。

8月23日以來，國軍救災進入第9天，有許多感人故事。陸軍8軍團43砲指部近日在高雄市大樹區龍目國小，協助環境清理，昨天開學日，校方及學童特別拍攝短片，對救災官兵大聲說「謝謝國軍大哥哥」。一位軍方官員說，看到小朋友童言童語畫面，幾天的辛勞都值得了。

(中國時報)

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