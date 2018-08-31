馮世寬嘆 有什麼社會就有什麼國家

2018年08月31日 04:11 中國時報 張孝義 、楊佳穎／綜合報導 、楊佳穎／綜合報導

網紅陳沂批評國軍志願役大部分是廢物，國防部27日由2名法律司軍法官以個人名義向北檢遞狀，控告陳沂公然侮辱，北檢昨證實收狀但尚未分案。律師翁偉倫認為，刑事部分因被害人不夠特定，是否構成犯罪有待商榷；但民事侵權部分，如有志願役官兵在親屬、朋友間受嘲笑證明，就可請求損害賠償，但須告訴人舉證。

陳沂26日在臉書直播，指不認為恢復2年義務役是好方法，因聽轉述「很多義務役都會被志願役霸凌」，她還說，「出社會找不到更好工作，志願役1個月4、5萬，就是沒一技之長，不是廢物是甚麼？」陳沂言論引發國防部強烈不滿。

國防部指出，國軍官兵以「捍衛國家、保護人民」為核心價值，正當國軍全力投入救災之際，陳女逕自發文詆毀，趁機製造話題分裂軍民情感，其心可議。

對此，前國防部長、國防研究院董事長馮世寬昨感嘆，有怎樣的社會就有怎樣的國家，若社會不健全，就會有這些不健全的份子說這種話。他支持提告，並特別感謝國軍對救災的付出。

對中南部災情嚴重，官兵清理豬隻屍體，馮世寬沉重表示，「既使穿防護衣，你怎去面對這些事？」抬走一隻豬可能感覺輕鬆，但「他們都是孩子、兄弟，應更同情他們，不該這樣忤逆國軍。」

馮世寬憶起首次到烏來探視防災的特戰部隊，特別叮囑累了就坐或躺，尤其民眾供飯菜及水就吃就喝，「這代表民敬軍」，「假若有不當報導，部長一肩承擔！」也不會讓民眾認為軍人拒人千里之外。

對網紅說法感慨良多的馮世寬說，大園空難空軍基地沒人閒置，也從未受訓，卻要穿著平時工作服搬大體，甚至聽到有戰士挖到手指，當場嚎啕大哭，除恐懼、驚慌外不知如何處理，也沒想到生命如此短暫。

(中國時報)