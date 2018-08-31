傅崐萁赴美拚外交 遭無理刁難

2018年08月31日 04:11 中國時報 蕭承訓 、 陳建瑜 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

花蓮縣長傅崐萁日前原訂前往美國與加州天普市締結姊妹市，並應邀於全美台灣同鄉聯誼會總會第41屆年會大會演講，卻在出發前3天，遭美國在台協會（AIT）要求繳交過去官司判決的翻譯文件，導致不及送件拒發簽證。傅昨嚴正抗議，痛批這不僅是美國侵犯台灣內政，更是民進黨聯合美方打壓。

綠營聯合美方打壓同胞

傅表示，全美台灣同鄉聯誼會過去僅邀請總統參選人赴年會演講，今年3月盛情邀他出席，經考慮決定參加後，卻遭AIT諸多刁難及不合理要求補件，他拒絕申請後，AIT甚至不還他護照，還要請外交部發文才要還，據相關人士透露，AIT這些舉動是上級所交辦，試問「這不是民進黨聯合美國打壓是什麼？」

他強調，曾多次造訪美國，包括華盛頓、紐約、夏威夷、洛杉磯，舊金山等地， 2005年擔任立院國防委員會召委時，亦曾代表赴美談判軍購案，每次美方都是熱烈歡迎，唯獨此次受到惡劣對待，美國不是自詡是全世界最民主的國家嗎？怎可如此對待一個台灣民選首長？受誰的指使昭然若揭。

傅崐萁指出，2005年代表立法院黨團到美國五角大廈討論民進黨政府天文數字的對美三項軍購6108億採購，加上後續維修延壽共2兆台幣的民脂民膏，造成國家財政黑洞及兩岸軍備競爭及吸乾台灣人民的血汗錢，所以他堅決反對，是否因此成為民進黨與美國的黑名單。

有人告密AIT技術性阻撓

傅崐萁原訂25日率縣府2/3的一級主管前往美國，同行包括國民黨立委江啟臣、陳宜民、李彥秀、林麗蟬、王育敏等人，同鄉會更事先製作海報歡迎。

不過，據同行人士指出，傅遭在台協會技術性阻撓，疑有人先向在台協會「吹風」告狀傅可能潛逃，但這種事根本不可能發生。該人士也說，花蓮縣府大批主管為締結姊妹市都出動，足見縣府對此事之重視，而代表傅崐萁前往的縣府副祕書長謝公秉更一路抱怨此事。

對遭質疑刻意刁難，美國在台協會發言人孟雨荷昨表示，AIT不會針對個案對外說明。

(中國時報)