印越免簽 張景森下指導棋

2018年08月31日 04:11 中國時報 陳建瑜 、 張理國 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

為提振觀光客來台人數，據了解，行政院政務委員張景森今將召開跨部會會議，要求外交部同意給予印尼及越南免簽待遇。相關人士透露，外交部評估越南及印尼尚未達到免簽的成熟條件，況且這兩個國家的移工逃跑較嚴重，外交部立場偏向保守。

外交部昨晚表示，今日跨部會議是要檢討過去2年實施免簽後的績效，不會決定開放特定國家的免簽政策的決定；未來若要繼續開放新免簽國家前，也一定做好事前評估和配套準備工作，才會依照程序報請行政院拍板。

在媒體傳出張景森今日將主持跨部會會議討論越南、印尼免簽案後，張本人昨晚在臉書表示，今天會議是檢討開放免簽對國安及治安影響，不涉及開放特定國家免簽。

去年開始，越南、印尼就是政府第三波評估鬆綁簽證措施的對象國家。據指出，在6月11日的跨部會議已決議，不開放試行免簽給印尼與越南，根據監院報告，在逃逸外勞中，以越南2萬5409人（48.39％）最多、其次為印尼2萬3672人（45.08％）。相關部會事前評估都指出若開放印越免簽，包括非法打工、恐怖分子等問題，可能造成國家安全問題。

但是張景森對此跨部會結論感到失望，認為過於保守，並建議應擴大免簽試辦開放新的國家，或提供包機、郵輪免簽、落地簽及簽證便捷化以便促進觀光。

目前我對越南及印尼是採取「有條件免簽」，若持有美加及歐盟等先進國家永久居留證，或持有我國過去10年內簽證且無違常紀錄者，線上填寫申請表後，可獲發效期3個月、停留期限14天多次入境許可憑證。

(中國時報)