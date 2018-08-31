免簽大放送 賤賣寶島風情

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中國時報

泰國簽證費用調整爭議，在泰方急轉彎下回到原點，但已點出蔡政府新南向政策盲點，除了單向讓利，沒有突破性作法，對於南向國家未給予台灣互惠，執政團隊更是「零對策」，在迷信觀光人數代表一切的情況下，免簽變成唯一的提款機。

蔡政府疏離兩岸關係，力推新南向，偏偏政策上路至今拿不出像樣的成績單，難怪去年底監察院巡查行政院後，監委江綺雯會批評，政府新南向政策定位不清，來台投資國家金額更創下近5年新低。

為推動新南向，蔡政府摸索2年，最近拋出推動新南向產業鏈，成立3大國家級投資公司的構想，其中包括「工（產）業國際投資公司」、「農業投資公司」、及擴大「海外投資開發公司（OIDC）的規模；但相關進展民眾不得而知，新南向政策的內涵，民眾依舊看不到具體成效。

一套完整的對外發展政策，是全面性的發展，不能只靠新二代返鄉互動來拉抬、或僅推動新南向語言教學就交待了事，對於相關國家包括政治、經貿、文化多元層面都要有具體作法。遺憾的是，新南向政策在蔡政府操盤下，似乎只能淺碟的靠觀光人數來拉抬，手段上一廂情願式的免簽當然是最 但即使是觀光政策，免簽也不是萬靈丹，想來台灣跟不想來的人，免簽只能對前者發揮臨門一腳的功效，欠缺文化底蘊的經營模式，台灣觀光只能流於「便宜賣」的檔次，想賞櫻、觀雪、甚至吃部隊鍋的人，都不會第一個想到台灣。

免簽不是萬靈丹，但在喜歡漂亮帳面數字的賴內閣眼中，卻是執行者對上級交待的最佳方法，在衝刺觀光人數的最高原則下，外交上的對等互惠、犯罪率問題，似乎都變成小事一樁，但丟了簽證財事小，亂給免簽，萬一造成治安顧慮，才是得不償失。

(中國時報)

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