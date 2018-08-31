台灣人口2022年負成長

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中國時報
／台北報導

台灣人不婚、不生，國安危機再升溫！國發會昨公布最新「人口推估報告」，預估台灣總人口數將於2021年達最高峰、2361萬人，2022年開始呈現負成長，較前次推估報告提早3年，顯現政府「催生」效果不如預期。

國發會進一步指出，若以總生育率1.2人（中推估）估算，2027年人口紅利將消失，即勞動人口占比將低於總人口數的66.7％，8年後（2026年），老年人口占比將超過20％，台灣將進入超高齡社會，高齡化速度比歐、美速度還快，按照此人口趨勢發展，預估在2054年後，人口將少於2000萬人。

國發會主委陳美伶坦言，面對人口嚴峻的改變，這份人口報告「預警」意味特別濃厚，政府現在就要提出因應政策、「Do Something」，才能扭轉情勢，維持台灣競爭力；由於人口負成長提前報到，陳美伶表示，國發會已端出新經濟移民法，期盼引進更多工作人口來台灣。

陳美玲進一步指出，行政院長賴清德在地方創生會報上指示，期望台灣生育率於2022年先提高到1.25人，再進一步提高至1.4人，最適人口數不要低於2000萬人；她強調，人口推估是政府部會未來政策規畫的依據，在資源分配、公共建設、公共運輸等，都要提早因應或調整。

台大國發所副教授辛炳隆表示，人口負成長提早來到，意味老年人比例提高，繳稅人口隨之下降，政府在財政壓力下，必須重新思考資源分配、產業發展，尤其人口結構的改變要與生產力4.0、AI發展「等速」發展，萬一機器太快取代人工，不是勞動力不足，而是勞動力過剩，反而創造社會問題。

(中國時報)

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