勞資停火 機師一年內不罷工

華航和長榮勞資雙方歷經4度協商，30日宣布1年內不會罷工，桃園市長鄭文燦笑稱「We’re family」就是最大共識，最後請大家交叉牽手大合照。（蔡依珍攝）

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中國時報
／綜合報導

桃園市機師職業工會8月7日取得合法罷工權後，長榮分會、華航分會分別與資方各進行4次協商，30日終於正式簽訂「和平條款」，將以1年為期完成協商，期間暫緩行使爭議行為，也就是1年內都不罷工。

桃園市機師職業工會8月6日結束為期3周的罷工投票，7日開票以97.9％的支持率，華航和長榮機師同時取得合法罷工權，在桃園市勞動局協調下，兩家航空公司分別與工會展開4度協商，在勞動局長王安邦親自主持下，雙方從劍拔弩張，逐漸露出曙光。

王安邦說，關鍵在何董和林董與工會幹部面對面，過去員工都覺得和第一線幹部有「溝」無「通」，高層無法了解基層心聲，但華航董事長何煖軒和長榮董事長林寶水分別在21日、22日和幹部懇談，成為協商轉捩點。

據悉，華航同意勞方訴求，針對「飛航資料品質保證系統」（FOQA）使用原則調整，日後FOQA將以趨勢觀察為原則，優先加強人員訓練及場站改善，而非用來懲處。工會強調，此舉更有利於日後勞資共同找出問題，增進飛航安全。

華航也同意對「片面勞動條件之變更」進行明確限制，實質涉及勞動條件不利變更的調整，須與工會協商。

長榮航空則同意對「最低服務年限」，由目前15年漸進式調降，例如長榮自行訓練的機師，將於2021年後調降至10年；另調整部分「紅眼航班」班表或增加機師人力配置，長榮也原則同意惡劣天候授權機長有權延誤或取消權限。

機師工會表示，其餘訴求須於2019年9月底前談成，協商期間不行使罷工權利；但若屆時未談成，工會仍保有合法發動罷工的權利。若所有訴求勞資均達成協議，則除不當勞動行為外，工會同意依團體協約法3年不進行爭議行為。

交通部民航局指出，將全力協助勞資雙方各項溝通工作，由於FOQA是此次焦點議題之一，民航局會儘速舉辦FOQA應用研討會，協助勞資雙方瞭解此一系統應用在安全管理上的各項要求。

(中國時報)

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