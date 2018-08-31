台商回台上市、投資 意願驟降

2018大陸投資環境評比極力推薦城市

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中國時報
／台北報導

電電公會昨（30）日發表「2018年大陸投資環境與產業發展調查」，結果顯示，包括增加對大陸投資布局及回台投資或上市融資，都出現下降，顯示台商在兩地投資布局意願都受到影響。

這是電電公會第19年發布台商在陸經營環境的報告，也是陸美貿易戰後電電公會首度針對台商在大陸經營環境做的調查。

貿易戰 衝擊台供應鏈地位

值得注意的是，今年企業布局中無論是「擴大對大陸投資生產」或是「希望回台上市融資」、「希望回台投資」的比例都下降，其中台商返台上市創5年新低，是一大警訊。

報告也公布大陸城市的投資環境評比，儘管投資風險度評價有上升趨勢，但包括成都，昆山、杭州、蘇州工業區、上海，北京仍是台商極力推薦投資的城市。

電電公會理事長郭台強表示，大陸對環保的要求提高，對傳統產業確實帶來壓力，另外工資和仲介費用高漲，讓人力密集的產業也面臨艱鉅的轉型需求，紅色供應鏈激烈的競爭，也造成很大影響。

至於台商回台上市和投資意願今年驟降，中原大學企研所教授呂鴻德直言，這是受到兩岸關係不穩定所致，他並稱若政府與產業沒有找出成功典範，台商「回來以後能做什麼？」

電電公會4建言 盼解困境

呂鴻德表示，台灣是全球價值鏈的深度參與國，在國際產業供應鏈交錯複雜的環境下，全球前兩大經濟體大打貿易戰，美國又鎖定大陸科技業，積體電路占出口近3成的台灣恐無法獨善其身。呂鴻德認為，貿易戰持續下去，受到衝擊產業除半導體產業，代工製造業、石化、金屬與紡織業，也可能遭到波及；而台灣經濟與投資信心，和在全球供應鏈的地位，同時將受影響。

報告也對政府提出4項建言，一、應改善人才外流和專業性國際人才招募困境；二、強化激勵措施和稅制改革留住人才；三、建議盡速研擬「適切、適時、適情」的發展政策綱領，凝聚共識；四、兩岸應共同弘揚中華文化，走向世界，以此解決人才外流、技術外溢、政策模糊和共識的困境。

(中國時報)

電商電競 南向商機處處

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