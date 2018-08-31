電商電競 南向商機處處

2018年08月31日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

旗下有電商蝦皮購物、遊戲業務Garena的新加坡商Sea集團，前（29）日舉辦東南亞電商暨電競產業論壇，首席經濟學家Santitarn Sathirathai和首席策略長Alan Hellawell一致認為東南亞在電商起步之際，處處充滿發展機會。

論壇特別邀請國貿局長楊珍妮、桃園市長鄭文燦及台北市副市長林欽榮致詞；新加坡駐台北商務辦事處代表Simon Wong則分享新加坡經驗，認為切入市場的精準度是成敗因素。

Santitarn Sathirathai分析，東南亞行動裝置普及率高，加上大量年輕人口快速帶動消費力，對電商來說，處處充滿機會；楊珍妮指出，傳統海外參展式微，靈活運用電子商務平台將是關鍵。

想透過電商進入東南亞市場的台灣品牌，蝦皮購物首席營運長馮時欽建議，業者要深入了解目標市場的競爭環境及消費者，且要做到3個「最」，即選擇最具優勢的類別、展現自身最好的價值、提供最佳的消費者體驗。

Alan Hellawell分析，東南亞是全球電競觀眾成長最快的區域，遊戲產值持續增長；Garena營運副總裁Jason Ng提醒，在地化的遊戲經營策略是成功關鍵，他認為經營玩家社群遠比投放戶外廣告更有效。

桃園市長鄭文燦表示，電競不僅要在地化，更要國際化，桃園市政府今年成立電子競技委員會，將積極爭取在桃園辦國際賽。

台灣電競聯盟董事長徐培菁則指出，今年雅加達亞運，台灣代表隊在《傳說對決》與《英雄聯盟》兩項目都奪牌，證明台灣電競選手具備世界級實力，更提升台灣國際能見度。

(中國時報)