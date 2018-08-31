2018年08月31日 04:11 中國時報 王文吉 、 陳淑娥 、 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

107年度地方治理論壇之「創造大臺中宜居城市新風貌」，吸引不少民眾到場聽講。（黃國峰攝）

臺中市議會舉辦「地方治理論壇」第10場在葫蘆墩文化中心登場！主題探討「創造大臺中宜居城市新風貌」，學者指出「民眾對施政無感，為何政府自我感覺良好？」建議主政者參考大數據，作為施政方向依據。還有議員及學者認為農業區管制過嚴，造成農地工廠林立，適度鬆綁，城市才會進步。

共識將當施政參考

市議會公共關係組主任劉淑媚代表議長林士昌出席。她表示，市長林佳龍提出「大臺中123」政策，3個副都心當中，豐原當然排首位，到底有沒有做到大家期待？鄉親可以好好檢視；議會辦理這樣的論壇，與會的議員及學者專家定能研議出許多寶貴的意見，我們將整理成初步共識，作為問政的參考依據。

中興大學國際政治研究所副教授譚偉恩指出，臺中的食品加工廠逾千家，餐廳超過3萬家，容易成為食安犯罪溫床；市府全國首創食安處，透過大數據資料庫、新版稽查派發系統，並與民間機構合作，積極稽查黑心食品，食安治理的進步是全國第一。

東海大學行政管理暨政策學系主任陳秋政從觀光、交通、空汙及經濟等，探討「好住好賺錢」的宜居城市。副教授呂炳寬表示，工業用地不足，導致農業區工廠林立，政府應由管制走向治理，適度鬆綁，城市才會進步。

都市計畫不合時宜

市議員蕭隆澤表示，目前的都市計畫不合時宜，許多住宅區或商業區緊鄰農業區造成很多畸零地，喪失利用價值，還有農業區不種水稻，竟種鋼骨鐵皮屋；縣市合併之後，都市計畫沒有跟著縫合，國土規畫宜全面檢討及改善。

「水岸花都指日可待，但空汙防治仍須努力！」市議員陳清龍說，葫蘆墩圳掀蓋讓百年大圳得以自由呼吸，但空汙威脅我們的呼吸權；希望中央、地方聯手改善中火及固定、移動汙染源，恢復臺中的好山、好水、好環境。

加速推動「東豐快」

「無論誰執政，好政策一定要接續！」市議員蘇慶雲指出，不管下屆誰當選市長都要加速推動「東豐快」，過去雪谷高山纜車、情人木橋至五福臨門的天梯，地方都盼帶來觀光人潮，後來胎死腹中；他希望有機會能恢復。

市議員陳本添強調，臺中市民飽受空汙之苦，后里人更可憐，我們被龍井及苗栗通霄火力發電廠 「南北夾殺」；他認為這兩個火力發電廠都要降載才能讓臺中市民住的安心。還有國道4號銜接國道1號經常塞車，他建議從后里興建1條高架道路，以紓解交通量。

(中國時報)