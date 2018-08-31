大數據客觀評價 監督施政

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中國時報
／台中報導

如何創造大臺中宜居城市新風貌？相信是市民所期盼；但何謂宜居城市？與會學者認為，憑感覺不一定對，建構食衣住行育樂等指標，以大數據進行客觀評價，進而監督政府或看待問題；才能打造真正的樂活城市。

東海大學行政管理暨政策學系副教授呂炳寬表示，政府常對施政感到滿意，但民眾往往感受不到，宜居城市應從食衣住行育樂等指標來看待，主政者可依大數據作為施政方向的依據。

呂炳寬強調，法規不宜過度管制，就像工業用地的管制，致農業區工廠林立，造就了另類的「臺灣奇蹟」；政府應該由管制走向治理，適度鬆綁，城市才會進步。

東海大學行政管理暨政策學系副教授兼系主任陳秋政指出，除從觀光、交通、空汙及經濟等多元面向，深入探討「好住好賺錢」的宜居城市外；每個人都是社會中的重要份子，若能在社群生活中，將宜居的「宜」做另一解釋－容忍、退讓及思考，相信未來會更好。

宜居城市也要吃的安心！中興大學國際政治研究所副教授譚偉恩表示，臺中市食安治理的進步是全國第一，臺中的食品加工廠逾千家，餐廳家數3萬以上，易成犯罪溫床；但臺中年初成立食安處，透過大數據資料庫、新版稽查派發系統及與民間專業機構合作，事前稽查黑心食品，更充分把關食品安全。

(中國時報)

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