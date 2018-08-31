亞運》冷汗直流 棒球1分苦勝大陸

兩岸棒球大戰，中華隊最終以1比0氣走大陸。（杜宜諳攝）

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中國時報
／雅加達報導
吳昇峰先發5.2局無失分退場。（杜宜諳攝）
姜建銘在6局下半擊出關鍵二壘安打，讓中華隊以1比0領先到終場。（杜宜諳攝）

雅加達-巨港亞運會中華隊昨天與大陸的「兩岸之戰」，中華隊排出首戰南韓勝投的吳昇峰先發，對上大陸年輕投手甘泉，兩人投得勢均力敵，中華隊最後靠姜建銘的二壘打，攻回致勝分，最後以1比0險勝，總教練許順益嚇了一身冷汗！

投手戰 中華強棒靜悄悄

昨天比賽開局顯得「意外平靜」，沒有得高分也沒有大失分，大陸投手甘泉前5局完全壓下中華隊打擊火力，中華隊在3、4、5局都有1安打卻無得分，甘泉投5.1局失1分後被換下場休息。

許順益強調，甘泉的控球出乎意料，外角滑球不錯，而且主審好球帶寬，中華隊打者一下子改不過來。不過最後結果是好的，中華隊有輸不得的壓力，看到大陸的進步，讓他嚇了一身冷汗。

中華隊先發投手吳昇峰也禮尚往來，前5局投了2K，被打3安打，不過，內野守備力挺吳昇峰，策動兩次雙殺化解危機。吳昇峰投5.2局無失分退場。

壓力大 投手車輪戰解危

「對戰大陸的壓力比對戰南韓還要大！」吳昇峰指出，針對情蒐資料研究打者，對他的投球幫助很大，這一戰沒想到打得戰戰競競，還好，對手不太了解他的球路，原本變速球不好，改以伸卡球主導投球。

吳昇峰退場後，中華隊採取投手車輪戰，王宗豪、黃健隆、唐嘉駿與王政浩依序登板，尤其「阿牛」王政浩適時化解8局下大陸隊二壘有人的危機，再守住9局下賽局。

6局下，戴如量安打上壘，姜建銘適時補上二壘打，這是中華隊此役唯一長打、獲得寶貴1分。姜建銘說，大家打得綁手綁腳，沒有掌握對方投手直球，中國比往年進步很多，而他的安打只是想把球打平、求落地安打就好。

中華隊今天下午7時30分（台北時間）將要對戰日本隊，希望以全勝戰闖進金牌戰。

(中國時報)

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