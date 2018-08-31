亞運》政府後勤有功？戴資穎揭真相

2018年08月31日 04:11 中國時報 陳筱琳 、 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「世界球后」戴資穎在雅加達贏得我國史上首面亞運羽球金牌，30日卻針對體育署得意的前線中繼站於臉書發難，表示這樣的支援應該要做得更早、更好、更全面，點出國內體育環境還「有待加強」。

「其實我真的覺得我們的體育環境有待加強，」小戴在臉書表示，「進步歸進步，但這些進步的空間背後是怎麼努力來的？長官說，還好當初開會的時候，賴（建誠）教練有提出要在外面住宿。」

小戴繼續寫到，「也就是說....當初如果沒有堅持要求希望可以住在離場館近的地方，或許今天就沒有這些成績？因為長官總和了所有的金牌數量，驚覺住在公寓的奪牌數量最多？！這些成績是怎麼來的...我想就是像我講的一樣，能夠有充份的時間休息和準備比賽。」

小戴所說的公寓，就是在亞運主場館附近的「蘇丹公寓」。由於選手村離亞運第一賽區有段距離，而雅加達交通又差，因此，體育署共租了10間3房格局的套房讓選手、教練進駐，也有醫療防護團隊、廚師等提供服務。

中華代表團本屆亞運迄今拿下史上次佳的14金，其中包括空手道、跆拳道、射箭和羽球，有6金來自進駐蘇丹公寓的選手，成效的確不錯。

但小戴點出，其實今年初參加印尼大師賽，就已體認到為了有充分的休息，需要就近在外住宿，他國也紛紛出手訂飯店。相關需求卻直到4月才獲得上面正視，並研擬可行方案。不過小戴的團隊等不下去，還先著手去訂附近的飯店。

「換言之、年初若可以像其他國家早下決定，我們就可以有更多選擇，不僅離場館更近，也可以節省更多的經費。總之在擁有了這些基本好的條件下，都不能保證能夠發揮到最好，更何況在不充份休息的情況下，還希望選手能夠獲得好成績？」小戴說。

針對小戴發難，體育署強調，充分支援每一位選手需求是組團工作的最大目標，未來也將秉持優化後勤支援的立場，持續檢討精進，也聽取各培訓隊的意見與想法，以全面性的評估與整體性的措施，切合選手的個別需要，協助臺灣選手爭取國家佳績。

(中國時報)