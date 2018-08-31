亞運》軟網混雙傳捷 中華進帳第14金

軟網混雙鄭竹玲（左）與隊友余凱文（右）在金牌戰以5：3擊敗南韓組合，贏得亞運代表團的第14面金牌。（法新社）

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中國時報
鄭亞芳、／台北雅加達連線報導

中華代表團30日在雅加達-巨港亞運再傳捷報！軟網鄭竹玲／余凱文於混雙賽事連勝兩組南韓對手，拿下我國本屆亞運第14面金牌，連珍羚、黃亭茵則分別在女子柔道57公斤級、女子自由車3000公尺個人追逐賽摘銅，讓中華代表團累積14金17銀24銅，暫居第7名。

其實金牌戰余凱文一度腳快要抽筋，教練葉育銘當機立斷改變戰術，也喊了暫停讓選手在場邊接受治療，「韓國那個女生也快抽筋，他們叫暫停對我們沒影響，但我們暫停他們卻很在意，暫停本來就可以視情況使用，等抽筋才叫太慢了。」葉育銘說。

忍著腳快抽筋的疲憊，余凱文最終與搭擋鄭竹玲打下混雙金牌，他賽後表示：「撐過來了，很感動！今天放開打，不想太多，拿到金牌很感謝家人、教練還有國訓團隊。」

柔道方面，我國旅日好手連珍羚，在女子57公斤級銅牌戰，以兩個「半勝」贏下比賽，「一勝」輕取哈薩克選手瑟娃拉，替中華隊再添1銅牌，也揮別4年前仁川亞運受傷退賽陰霾。

連珍羚強調，原本這次亞運賽前準備非常好，卻在8強發生小小失誤就輸給盧童娟，這將是她在2020年東京奧運之前，主要改善的重要課題之一，「我在搶手部分做不夠好，因為當前世界頂尖選手實力差不多，一切都看當天比賽狀況。」

(中國時報)

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