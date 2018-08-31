亞運》男女籃同日慘敗 只能爭銅

2018年08月31日 04:11 中國時報 黃及人 ／雅加達報導 ／雅加達報導

同樣追求闖進雅加達-巨港亞運金牌戰的中華男、女籃，30日同遭對手修理，中華男籃63比86不敵擁有「雙塔」周琦、王哲林坐鎮的中國大陸；中華女籃則以66比89敗給兩韓聯軍，雙雙落到9月1日開打的籃球項目銅牌戰。

「中國是世界等級的籃球強隊，我們整場比賽卻沒法把空檔球投進，防守也沒有做好，我想總會出現這種表現低迷的夜晚，」中華男籃外籍教頭帕克表示，「接下來我們還有銅牌戰，屆時只要做好該做的，我對奪銅仍有信心。」

中華男籃在銅牌戰的對手，將是今年瓊斯盃壓軸對手的南韓，當時中華隊雖以77比73險勝，南韓歸化球員拉特里夫只打了首節，後面3節都做壁上觀。讓中華隊劉錚不禁開玩笑，「不知道南韓是否在銅牌戰只用全本土。」

「我當然知道到了亞運銅牌戰，南韓不可能只派全本土，我們會努力限制拉特里夫的內線破壞力，」30日拿下全場最高24分的劉錚表示，「最起碼南韓沒有像是周琦（217公分）、王哲林（214公分）這種210幾公分的長人了吧。」

中華女籃雖在本屆亞運首場預賽，以2分之差延長險勝兩韓聯軍，可惜30日的準決賽，兩韓聯軍多了WNBA拉斯維加斯王牌隊192公分長人朴智修坐鎮禁區，加上彭詩晴、黃品蓁兩大主力遭到對方嚴防，只好無奈慘敗23分之多。

「對於今天的輸球，我當然有點失望，沒有人想要輸球的，只是我們並未表現出應有程度，」中華女籃華裔中鋒包喜樂說，「接下來還有銅牌戰，我希望大家頭不要低下來，因為亞運還沒有打完，我們會在銅牌戰繼續加油。」

比起中華男、女籃都在準決賽遭到痛宰，相隔20年重返亞運4強的中華男排，30日卻跟南韓拚成25比20、20比25、16比25、25比20、12比15的5局大戰才飲恨落敗，差點就能寫下男排亞運史上首次闖進金牌戰紀錄。

(中國時報)