史瓦帝尼鬆動 與陸斡旋建交

2018年08月31日 04:11 中國時報 陳建瑜 ／綜合報導 李文輝、／綜合報導

據知情人士日前向多維新聞透露，台灣在非洲的最後邦交國史瓦帝尼，表面給台灣吃了定心丸，其實私下一直主動斡旋與大陸建交事宜。9月3日召開的陸非合作論壇是「時間視窗」，台灣失去非洲最後友邦機率愈來愈高，在陸非合作論壇前後發生也不令人意外。

陸非論壇將是關鍵點

對於外傳我與史瓦帝尼邦交鬆動傳聞，外交部發言人李憲章昨表示，台史邦誼穩固，雙方對合作關係均表滿意，我新任駐史梁洪昇已於8月27曰抵史履新，30日下午呈遞到任國書。另繼史國外長率團於8月21日訪台後，史國首席大法官亦率團訪台，顯示台史關係密切友好。

陸非合作論壇將於9月3日至4日召開北京峰會，大陸國務委員兼外長王毅昨特別在《人民日報》撰文指出，這次峰會大陸同論壇成員方建立的全面戰略合作等夥伴關係增至24個；甘比亞、聖多美和普林西比、布吉納法索先後重回陸非友好大家庭。王毅藉此向非洲國家喊話並強化關係的意味濃厚。

多維新聞報導，今年1月，大陸國務委員兼外長王毅在與聖多美和普林西比外長共同舉行建交記者會時表示，「希望所有非洲國家都能夠一個不少地出現在陸非合作的全家福照片裡。」

王毅喊話「全家福說」

此後，「全家福說」頻繁出現在大陸官方語境。今年5月，西非布吉納法索與台灣斷交後、再跟大陸建交時，大陸外交部便重申對史國加入「陸非合作大家庭」的期待。

報導指出，面對大陸輪番向史瓦帝尼拋出橄欖枝，台史雙方頻頻回擊。史國表態稱，將維持與台灣數十年的外交關係，不會改變心意。

台史闢謠護50年邦誼

對於王毅說法，史國駐台大使更直言「非常不屑」。今年是台史建交50周年，雙方互動頻密。

不過，報導也質疑，台史互動雖然頻密，但這非洲唯一邦交究竟能維持多久，各方並不樂觀。台灣前駐史國大使邱進益曾坦言，台灣本身籌碼非常有限，當下能做的只是「防守、積極防禦，也沒有辦法作任何的進攻。」

另方面，大陸展開與非洲全方位合作，採取很多措施擴大從非洲進口，33個非洲貧窮邦交國，將享有97％輸陸產品零關稅待遇。11月在上海舉辦的中國國際進口博覽會，也將向非洲不發達國家提供免費展位，加強向非洲開放市場。

(中國時報)