倒債危機 阿根廷求IMF紓困

2018年08月31日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

拉丁美洲第三大經濟體阿根廷深陷倒債危機！由於金融市場對阿國信心崩盤，國幣披索重貶、通膨飆升，馬克里總統被迫向國際貨幣基金組織（IMF）求助，希望IMF提早發放融資紓困500億美元貸款，以避免該國明年無力償債。IMF表態支持阿國當局的政策努力，將審慎評估該國的經濟方案。

阿國與IMF在6月達成為期3年的500億美元融資紓困協議，以遏止披索續貶、抑制通膨水準在30％以下，並提振孱弱的經濟，加快馬克里政府縮減財政赤字的計畫，第一批總值150億美元的貸款已撥發。根據協議，馬克里政府必須在明年把財政赤字從占國內生產毛額（GDP）的比例降至1.3％，2020年必須達到財政收支平衡。

馬克里說，近日金融市場「表現出對該國缺乏信心」，因此他要求IMF提早撥款，用意在驅散市場的不確定因素。不過，馬克里並未提到希望IMF在何時、發放多少資金給阿國。金融市場因擔心阿國明年恐將倒債，阿根廷披索兌美元匯價當天急貶超過7％，以34.1披索再寫歷史新低，也創近3年來的最大單日貶幅。

受到通膨狂飆影響，披索兌美元匯價今年貶幅達45.3％，7月通膨衝上31.2％，央行被迫升息至45％、拋售130億美元外匯儲備。披索貶不停，意味阿國以美元計價債務更形高築，明年到期的披索／外幣計價債務達249億美元，投資人憂心光靠IMF相救，也無法解決阿國明年無力償債的困境。

IMF總裁拉嘉德以聲明表示，已責成IMF人員與阿國當局合作，修訂阿國的經濟方案，重新檢視階段性的融資計畫，「我要強調對阿根廷政策努力的支持，IMF已準備協助阿國政府加強修訂過的政策，」希望盡快達成結論，並由IMF執行董事會批准提早撥款。

但馬克里的電視談話，並沒有讓投資人就此安心。Exotix資本的固定收入研究部門首席經濟學家考佛豪斯指出，雖然IMF的回覆是個正面跡象，但「這也顯現出阿國在達成IMF協議2個月後，經濟仍然十分虛弱。」

(中國時報)