倒債危機 阿根廷求IMF紓困

阿根廷明年可能爆發倒債的恐懼，令金融市場人心惶惶，國幣披索兌美元29日重貶至34.1披索，創下歷史新低。馬克里總統被迫要求國際貨幣基金組織(IMF)，加快發放融資紓困貸款，以協助阿國政府的財政緊縮方案。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

拉丁美洲第三大經濟體阿根廷深陷倒債危機！由於金融市場對阿國信心崩盤，國幣披索重貶、通膨飆升，馬克里總統被迫向國際貨幣基金組織（IMF）求助，希望IMF提早發放融資紓困500億美元貸款，以避免該國明年無力償債。IMF表態支持阿國當局的政策努力，將審慎評估該國的經濟方案。

阿國與IMF在6月達成為期3年的500億美元融資紓困協議，以遏止披索續貶、抑制通膨水準在30％以下，並提振孱弱的經濟，加快馬克里政府縮減財政赤字的計畫，第一批總值150億美元的貸款已撥發。根據協議，馬克里政府必須在明年把財政赤字從占國內生產毛額（GDP）的比例降至1.3％，2020年必須達到財政收支平衡。

馬克里說，近日金融市場「表現出對該國缺乏信心」，因此他要求IMF提早撥款，用意在驅散市場的不確定因素。不過，馬克里並未提到希望IMF在何時、發放多少資金給阿國。金融市場因擔心阿國明年恐將倒債，阿根廷披索兌美元匯價當天急貶超過7％，以34.1披索再寫歷史新低，也創近3年來的最大單日貶幅。

受到通膨狂飆影響，披索兌美元匯價今年貶幅達45.3％，7月通膨衝上31.2％，央行被迫升息至45％、拋售130億美元外匯儲備。披索貶不停，意味阿國以美元計價債務更形高築，明年到期的披索／外幣計價債務達249億美元，投資人憂心光靠IMF相救，也無法解決阿國明年無力償債的困境。

IMF總裁拉嘉德以聲明表示，已責成IMF人員與阿國當局合作，修訂阿國的經濟方案，重新檢視階段性的融資計畫，「我要強調對阿根廷政策努力的支持，IMF已準備協助阿國政府加強修訂過的政策，」希望盡快達成結論，並由IMF執行董事會批准提早撥款。

但馬克里的電視談話，並沒有讓投資人就此安心。Exotix資本的固定收入研究部門首席經濟學家考佛豪斯指出，雖然IMF的回覆是個正面跡象，但「這也顯現出阿國在達成IMF協議2個月後，經濟仍然十分虛弱。」

(中國時報)

台灣形象展登場 台泰攜手搞文創 金融地雷 學者促小心雙印

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。