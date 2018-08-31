傳陸製航母再海試 黃海禁航

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中國時報
林勁傑、／台北報導

解放軍再有動作，共軍今起一連8天將在黃海北部進行「軍事任務」，畫定禁航區內任何船隻禁止駛入。大陸本月於黃海海域內動作頻頻，外界分析，本次「軍事任務」極可能是首艘國產航空母艦再度出航進行海上測試。

我國防部發言人陳中吉少將昨對此表示，針對共軍於黃海及渤海之軍事行動，國軍將持續嚴密監偵共軍未來動態。

遼寧大連海事局昨宣布，中共解放軍將從8月31日中午12時起至9月7日凌晨0時，在黃海北部，以下座標連線範圍海域內執行軍事任務：“38°31’00”N 122°56’00”E”、“38°31’00”N 123°25’00”E”、“38°10’00”N 123°25’00”E”、“38°10’00”N 122°56’00”E”。

26日大陸網路流傳的影片顯示，停靠大連的大陸首艘國產航空母艦「001A型」在拖船協助下駛離碼頭，開始進行第2次海試。包含今天開始最新的禁航海域，近幾次黃海軍事任務範圍與大陸國產航母首次海試區域均極相近，不過面積都大出數倍。

日前曾有陸媒報導，有航艦「保姆」之稱的大陸海軍89號保障船22日駛離碼頭，並於25日回港，緊接著25日大陸國產航母「001A型」甲板就已清空，這些跡象均被認為是再次海試前的準備工作。

大陸軍事專家宋忠平評估，「001A型」或將於年底交付部隊。

(中國時報)

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