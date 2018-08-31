金融地雷 學者促小心雙印

友善列印
中國時報
／台北報導

阿根廷披索崩跌至歷史新低，總統馬克里要求國際貨幣基金(IMF）加快撥放500億美元後續的貸款額度，以緩解金融危機；台灣經濟研究院景氣預測中心孫明德表示，近來新興市場爆發危機的頻率愈來愈高，包括土耳其、委內瑞拉、巴西、南非統統在名單之列，同樣是外債比例高的雙印(印度、印尼)，將是投資人密切觀察的重點國家。

孫明德分析，美元自第2季走強，市場資金流入美國，對外債比較高的新興國家，造成金融面的衝擊；不過，美國升息腳步未歇，孫明德預估，今年9月、12月美國聯準會將各升息1碼，將加速新興市場資金流出的腳步。

繼踩到土耳其地雷後，孫明德表示，除了美債與美元外，日本渡邊太太資金已陸續退出新興市場，轉往歐元、日圓以及黃金避險，這也可以窺探出全球金融市場的走向。

雖然台灣與阿根廷、土耳其貿易往來不深，但不可諱言的是，全球金融市場波動，台灣很難置身事外，如日前的土崩，台灣出現股、匯雙殺的局面，孫明德表示，新興市場爆發金融危機頻繁之際，就怕「復原期」愈長，台灣投資人的心情只能跟著起伏。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，阿根廷、土耳其在MSCI新興市場指數占比不高，對全球金融市場實質影響面有限，但頻繁地波動，確實讓新興市場債信違約產生很大疑慮，進而影響投資氣氛，也會進而打擊投資人的信心。

(中國時報)

倒債危機 阿根廷求IMF紓困

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