在陸辦居住證 擬返台登記及限制公職

2018年08月31日 04:11 中國時報 林勁傑／台北報導

9月1日起，在陸就學、就業符合資格的台灣民眾可開始向大陸申請「台胞居住證」。陸委會昨提醒民眾，申領居住證存在諸多風險，目前正同相關機關釐清是否有違我國安利益；政府也在研議評估是否需要修法，如要求申領者返台進行申報登記及限制其擔任較敏感公職，以維護國安。

據大陸日前公布的「港澳台居民居住證申領發放辦法」，台灣民眾只要在大陸居住半年以上，符合有合法穩定就業、住所及連續就讀條件之一者，可依個人意願申請「台胞居住證」。居住證編碼稱為「公民身份號碼」，並登載姓名、相片、指紋資訊等。9月1日起可持5年期台胞證，至當地公安機關申請。

陸委會副主委邱垂正昨對此表示，申辦居住證者無須在陸設籍，尚無違反《兩岸條例》第9條之一規定，台灣戶籍不會被註銷。但他話鋒一轉，批評居住證是對岸一連串「名為惠台、實為利中」的統戰作為，對台灣人赴陸有較長居留時間者，給予類比公民身分的編碼，以達進一步「內國化」的政治意圖。

邱垂正強調，申辦居住證可能涉及兩岸權利義務衝突，尤其陸方正在修正個人所得稅法，未來持居住證民眾可能被要求就全球所得課稅，持證者雖享有大陸社保權益，但陸方社保管理存在監督不周、貪腐等問題。且可能影響我國安利益，目前政府也在研議評估是否需要修法，如要求申領者返台進行申報登記，及限制其擔任較敏感公職，以維護國家安全。

他還警告，申請居住證需提供指紋，未來在陸動態恐遭掌握。而大陸設置天網工程，「喬治歐威爾所著1984描述警察國家全面監控的景象，在大陸已經發生。」

(中國時報)