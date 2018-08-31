冤獄4322天 鄭性澤獲賠1728萬

2018年08月31日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

冤獄補償排行

死囚鄭性澤被控殺警，經台中高分檢提再審後獲改判無罪確定後，他聲請每天5000元刑事補償金；台中高分院審理後，認為鄭性澤案發時在現場且持有槍彈，確有違法不當行為，判決他可獲每天4000元刑事補償，以鄭獲釋前被囚禁4322天計算，共可獲賠償1728萬8000元。這是冤獄賠償案第三高金額。

鄭性澤15年前與男子羅武雄到台中豐原十三姨KTV飲酒，在包廂內發生開槍掃射酒瓶事件，之後警匪駁火，導致員警蘇憲丕死亡、羅武雄當場遭擊斃；鄭被控槍殺員警判死定讞，後再審改判無罪。

持槍判2年不計

台中高分院指出，鄭原被依殺人、未經許可持有槍械判刑，他從2002年1月5日被逮捕、羈押，直到2016年5月3日因再審獲釋，總計遭關押5233天；若扣除其中持有槍械刑期的2年與罰金易服勞役180天，共餘4322天。

法官認為，鄭案再審判決時已認定鄭有遭刑求取供，公務員行為有違法或不當情況，致使他從33歲至48歲間、14年的人身自由遭拘束，耗去生命最精華部分，也導致他家庭受拖累、生命歷程中斷且曾面臨隨時可能執行死刑的恐懼，受損害甚巨。

不服可聲請覆審

但法官也指出，此案發生時鄭確實在現場，且在槍戰發生前，就從羅武雄手上取得2把改造手槍及子彈；還經歷整個槍戰過程，雖再審最後認定蘇憲丕不是鄭性澤殺害，但他的行為也誤導偵查審判情況且確有違法不當。

法官考量鄭在案發時未婚、家庭情況，並由鄭母陳述他是家裡經濟支柱，認定每日以補償4000元為適合。鄭若對決不服，仍可向司院刑事補償法庭聲請覆審。

(中國時報)