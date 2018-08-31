警抄3大賭博網 賭資飆百億

2018年08月31日 04:11 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

刑事局掃蕩網路賭博行動，共查獲泰金娛樂城、永利城、法老王等3個大型賭博網站，逮捕董姓男子等40人，初步發現，這些賭博網站的伺服器都架設在海外，國內則提供各種運動賽事下注，初估光靠這些博奕遊戲、運動簽賭，投注賭資就高達近百億元。

警方調查，泰金娛樂城的伺服器架設在美國，旗下有30幾個系列網站，從去年起經營國內外各種運動賽事簽賭，以及百家樂、六合彩、吃角子老虎、電競賽事等數10種博弈遊戲。加上永利城、法老王另兩個大型賭博網站，總投注賭資高達97億2957萬元。

專案小組經長期蒐證、監控，掌握3大賭博網站的上、下游總監、總代理、代理層級，及機房等24處所後，動員180多名警力兵分多路，至雙北、桃園、台中、嘉義、台南執行搜索，共逮捕董姓股東等40人，其中，包括新北一名擔任總代理的黃姓角頭，另有14嫌有暴力犯罪前科。

警方發現，嫌犯為了拉生意，還成立客服行銷機房，將成員集中管理，教導各種投注術語及網站操作方式，須通過考試才能上線。共查扣到電腦主機73台、現金163萬多元、簽注單、教戰手冊等贓證物。

此外，新北警方破獲由魏姓男子租成的賭博網站，該簽賭站機房還訂定29條「員工守則」，規定遲到1分鐘扣50元，新進員工7天內要學會版上遊戲類玩法，還考試抽查，錯了就記點，累積5次扣500元，並實施連坐法，工讀生犯錯，同組組長也會受罰，相當特別。

(中國時報)